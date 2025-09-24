search
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria. Ce anunțuri sunt așteptate după vizita la Bruxelles

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan va răspunde întrebărilor jurnaliștilor, miercuri, la ora 16.00, într-o conferință de presă la Palatul Victoria. Șeful Guvernului este așteptat să ofere explicații despre rezultatele vizitei sale la Bruxelles și să clarifice direcțiile privind rectificarea bugetară.

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Mediafax
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Mediafax

Vizita de la Bruxelles a avut loc într-un moment tensionat, marcat de presiunile Bruxelles-ului asupra României pentru reducerea deficitului. Bolojan a avut întâlniri cu oficiali europeni responsabili de economie, apărare și spațiu, dar și cu vicepreședintele executiv Roxana Mânzatu.

Conferința de la Palatul Victoria ar putea aduce clarificări legate de măsurile prin care Guvernul vrea să țină în frâu deficitul bugetar, dar și de modul în care acestea vor afecta populația și mediul de afaceri.

Declarațiile vor fi transmise în direct pe conturile oficiale de Facebook și YouTube ale Guvernului, precum și prin canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

