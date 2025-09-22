search
Luni, 22 Septembrie 2025
Premierul Bolojan, discuții cu comisarul european pentru apărare despre rolul crucial al României în apărarea Europei

Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, 22 septembrie, la Bruxelles, cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius despre programul SAFE și modalități de aprofundare a colaborării cu țările din flancul estic. 

Andrius Kubilius și Ilie Bolojan FOTO: X
Andrius Kubilius și Ilie Bolojan FOTO: X

„Discuție excelentă cu comisarul Andrius Kubilius despre SAFE și modalități de aprofundare a colaborării cu țările din flancul estic. România și Marea Neagră joacă un rol central în consolidarea securității Europei”, a transmis Ilie Bolojan, premierul României, pe X. 

Premierul României, Ilie Bolojan, efectuează luni, 22 septembrie 2025, o vizită oficială la Bruxelles, având programate întâlniri cu trei comisari europeni pentru a discuta despre situația economică a țării și prioritățile României în domeniile economic și de securitate.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a discutat cu comisarul european pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, privitor la situaţia macroeconomică şi fiscală a României, subliniind la finalul întrevederii că Guvernul de la Bucureşti va continua reformele necesare pentru a consolida stabilitatea şi a asigura sustenabilitatea finanţelor publice.

„Discuţie foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situaţia macroeconomică şi fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea şi a asigura sustenabilitatea finanţelor publice. Vom continua dialogul strâns pe aceste teme importante”, a transmis Ilie Bolojan, potrivit paginii de Facebook a Guvernului.  

Miza principală a deplasării premierului este demonstrarea că România se ţine de angajamentul de a reduce deficitul bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană.

„Avem situaţii în care estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la final s-au dovedit total nerealiste şi trebuie să corectăm lucrurile în aşa fel încât să asigurăm plăţile, să continuăm investiţiile. Acesta e un element foarte important şi trebuie să mă asigur că toate aspectele din punctul acesta de vedere sunt în regulă”, a explicat Ilie Bolojan

