Roxana Mânzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, a transmis un mesaj românilor, în care subliniază importanța apartenenței la UE, care nu înseamnă mult mai mult decât fondurile europene care au contribuit esențial la dezvoltarea României.

„Eu am lucrat în domeniul fondurilor europene o viață întreagă, așa încât cu siguranță în cariera mea Uniunea Europeană a însemnat sprijin economic și sprijin financiar și a fost parte din soluție. Că a fost vorba de nevoia de a investi într-o rețea de canalizare, în îmbunătățirea unei școli, în dotarea unei fabrici, în îmbunătățirea măsurilor de sprijin a copiilor săraci și pentru a putea merge la școală cu o masă caldă, fonduri europene, fonduri europene, fonduri europene. Un card care să ajute la plata factorilor pentru energie - fonduri europene. Când a fost nevoie să cumpărăm echipamente medicale au fost fonduri europene. Realitatea este că dezvoltarea statelor membre aderate după 2004, și aici discutăm într-adevăr și de România, a depins în mare parte de această infuzie de bani europeni!”

Comisarul european a susținut că nu a fost vorba numai despre bani, ci și despre mentalitate. „Pentru că așa am învățat să lucrăm pe proiecte, poate că nu este, cum să zic, circuitul închis, nu suntem încă extrem de buni la asta, dar am învățat să lucrăm pe proiecte, să avem un termen în care să implementăm proiectele. Da, vedem că avem întârzieri, dar lucrăm pe proiecte, avem obiective, încercăm să înțelegem impactul fiecărui euro, cu ce echipe lucrăm. Și cred eu că banii europeni au schimbat nu doar vieți, dar și mentalități în statele membre care au beneficiat, iar realitatea este că România este campioană în resursele financiare pe care le primește și din fondurile de coeziune, fondurile pe agricultură etc. și trebuie să fim conștienți de asta.”

Nimic despre demisia premierului Ciolacu. „Nu e vorba neapărat de România”

Mânzatu a susținut, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii români, care a avut loc la Strassbourg, că nu comentează decizia premierului Marcel Ciolacu de a demisiona din fruntea guvernului.

Comisarul european a susținut că va colabora cu toți oficialii statului român care au competențe în domeniile în care are responsabilități:

„Eu voi lucra foarte, foarte bine cu toți reprezentanții statului român, în calitate de comisar pentru Educație, competențe, politici de ocupare. Îmi doresc să lucrez foarte bine cu reprezentanții statului român. Întotdeauna, și asta și spun la discuțiile pe care le am la Bruxelles, întotdeauna îmi doresc să fac aceste conexiuni între oamenii dedicați educației și oamenii care fac bugete și politici de finanțare de exemplu. Tocmai pentru că la nivel european nu e vorba neapărat de România, ci discutăm despre nevoia de a prioritiza investiția în educație, investiția în competențe. Și atunci, cine poate să facă lucrul ăsta cel mai ușor? Sunt oamenii și decidenții care au până la urmă ambele perspective”.

Votul pro-Simion, un vot împotriva Ursulei von der Leyen?

Întrebată despre candidatul care s-a exprimat critic la adresa UE, vicepreședinta a precizat: „E, din nou, un aspect pe care nu o să-l comentez, ceea ce cred că trebuie să facem toți cei care credem în proiectul Uniunii Europene este să avem un dialog cu fiecare cetățean, cu fiecare tânăr, cu fiecare vârstnic despre ceea ce înseamnă apartenența la Uniunea Europeană în termeni de nivel de trai, finanțare, călătorie liberă în interiorul Uniunii Europene, acces la roaming, că vorbeam mai devreme despre Republica Moldova și proiectul de a-i oferi acces la roaming gratuit în spațiul european. Sunt atâtea lucruri concrete care derivă din apartenența unui stat membru la Uniunea Europeană, despre care trebuie să continuăm să discutăm, pentru că e posibil ca de multe ori să nici nu mai conștientizăm că aceste lucruri derivă din apartenența noastră la proiectul european. Acesta este singurul comentariu pe care pot să-l fac legat de cum ne poziționăm față de apartenență la proiectul european.”

Întrebată în ce măsură votul pro-Simion este un protest vis-a-vis de atitudinea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, față de țările din estul Europei, respectiv față de România, Mânzatu a răspuns:

„Și Franța, și Italia, și România sunt UE. UE nu este o entitate care funcționează deconectată de toate statele membre și de toate comunitățile noastre. Și atunci, absolut toate politicile, toate programele de finanțare pe care le derulăm se fac cu implicarea, cu decizia statelor membre, a guvernelor, a Comisiei Europene, a Parlamentului European. Acesta este poate un element pe care nu-l conștientizăm suficient de tare în dialogul pe care îl avem. Cine este Uniunea Europeană? Noi suntem Uniunea Europeana. Eu, dumneavoastră, cei din Augustin, din județul Brașov, sau cei din Normandia, cu toții suntem UE. Și cred că trebuie să ne întrebăm cu toții cum contribuim la evoluția acestui proiect european, așa încă el să răspundă nevoilor noastre de a aparține unei țări puternice, unui continent puternic, competitiv, care oferă locuri de muncă de calitate, care ne oferă un standard de viață decent.”

Vicepreședinta a răspuns și la întrebarea Cum putem noi să contribuim la acest proiect european? „Nu aș pune în niciun alt fel de context sau în nicio altfel de cheie discuția aceasta UE vs. Franța, UE vs. Italia etc. Realmente, dacă Uniunea Europeană este definită, până la urmă, într-un fel, a fost definită de diversele generații de state membre care au creat acest proiect. Și modul în care proiectul european funcționează e definit și de francezi, și de estonieni care au aderat în 2004, și de români care au aderat în 2007, în proporții diferite. De asta este important să contribuim mai mult la modul în care Uniunea Europeană se manifestă în relația cu noi, cu statele noastre.”