Ilie Bolojan discută la Bruxelles viitorul bugetului UE și oportunitățile pentru România

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire importantă la Bruxelles cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul căreia au fost abordate teme esențiale pentru viitorul economic și strategic al României în Uniunea Europeană.

Potrivit postării oficiale a premierului pe rețelele de socializare, discuțiile au vizat viitorul bugetului UE, inițiativa SAFE, precum și oportunitățile României în cadrul pieței interne europene. În plus, s-au analizat aspecte legate de competitivitate, educație și locuri de muncă, domenii considerate prioritare pentru creșterea sustenabilă a economiei naționale.

Premierul a subliniat că întâlnirea a fost una „foarte bună”, arătând deschiderea României de a colabora cu instituțiile europene pentru a valorifica toate oportunitățile care decurg din apartenența la UE.

În contextul negocierilor privind bugetul Uniunii pentru următorii ani, România își propune să asigure finanțări suficiente pentru proiecte de dezvoltare, investiții în infrastructură și programe sociale care să sprijine cetățenii și mediul de afaceri. Inițiativa SAFE a fost, de asemenea, pusă în prim-plan ca un mecanism prin care România poate beneficia de sprijin european în domenii-cheie precum securitatea, agricultură și fonduri structurale.

Discuțiile au reconfirmat angajamentul României de a contribui activ la consolidarea pieței interne europene și de a susține politici care stimulează creșterea competitivității și a calității forței de muncă, în paralel cu promovarea educației și inovării.