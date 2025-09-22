Bolojan, discuții la Bruxelles privind situația economică a României. Miza întâlnirilor cu comisarii europeni

Premierul Ilie Bolojan efectuează luni o vizită de lucru la Bruxelles, acolo unde are programate întrevederi cu comisarul european pentru Economie şi Productivitate, cu cel pentru Apărare şi Spaţiu, precum şi cu vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Potrivit unui anunţ al Guvernului, şeful Executivului de la Bucureşti se întâlnește, la Bruxelles, în prima parte a zilei, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie şi Productivitate.

Pe agenda premierului este și o întâlnire şi un prânz de lucru cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare şi Spaţiu.

În a doua parte a vizitei, premierul va avea o întâlnire de lucru cu Roxana Mânzatu, vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene, comisar european pentru Drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire.

Miza principală a deplasării premierului este demonstrarea că România se ţine de angajamentul de a reduce deficitul bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană.

„Avem situaţii în care estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la final s-au dovedit total nerealiste şi trebuie să corectăm lucrurile în aşa fel încât să asigurăm plăţile, să continuăm investiţiile. Acesta e un element foarte important şi trebuie să mă asigur că toate aspectele din punctul acesta de vedere sunt în regulă”, a explicat Ilie Bolojan într-un anunț anterior, potrivit Euronews.

Consiliul miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN) a decis în iunie că România nu a luat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului bugetar și a avertizat că pot fi luate noi măsuri coercitive, dacă nu adoptăm acțiuni rapide pentru a reduce dezechilibrele.

Totuși, Comisia Europeană a acordat atunci României o prelungire până în luna octombrie pentru evaluarea rezultatelor măsurilor fiscale.