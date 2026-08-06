 Oana Țoiu a discutat cu ministrul de Externe al Kazahstanului despre securitatea energetică și exporturile de petrol prin Marea Neagră | adevarul.ro
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Oana Țoiu a discutat cu ministrul de Externe al Kazahstanului despre securitatea energetică și exporturile de petrol prin Marea Neagră

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Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Kazahstan, Yermek Kosherbayev, în cadrul căreia cei doi au discutat despre securitatea energetică, exporturile de petrol prin Consorțiul Caspic de Conducte (Caspian Pipeline Consortium – CPC) și situația din regiunea Mării Negre.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. FOTO: Facebook/MAE
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. FOTO: Facebook/MAE

Discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor privind transporturile de țiței prin infrastructura CPC, în contextul incidentelor recente cu drone din zona Mării Negre, potrivit unei postări publicate de șefa diplomației române.

Oana Țoiu a transmis aprecierea României pentru reluarea exporturilor de petrol și a fluxurilor comerciale prin această infrastructură strategică, pe care a descris-o drept esențială pentru stabilitatea piețelor globale de energie și petrol, precum și pentru lanțurile de aprovizionare.

Cei doi miniștri au reafirmat angajamentul pentru menținerea unui mediu maritim sigur și pentru garantarea libertății de navigație, în conformitate cu dreptul internațional. Totodată, România și-a exprimat disponibilitatea de a consolida dialogul și coordonarea cu Kazahstanul în domeniul securității energetice și al protejării infrastructurii energetice critice.

În cadrul convorbirii au fost abordate și relațiile bilaterale dintre cele două state. Oana Țoiu a declarat că, în luna iulie a anului viitor, România și Kazahstanul vor marca 35 de ani de relații diplomatice și a adresat o invitație omologului său pentru efectuarea unei vizite de lucru în România în cursul acestui an.

Oana Țoiu a mai precizat că a fost apreciată abordarea echilibrată a Kazahstanului în promovarea soluțiilor diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina, precum și poziția fermă adoptată de autoritățile de la Astana în această privință.

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