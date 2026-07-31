Cum și-a schimbat Ucraina tactica atacurilor asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Țintele sunt selectate după analize tehnice

Ucraina și-a modificat modul în care utilizează dronele cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice din Rusia, concentrându-se asupra unor componente considerate esențiale și mai dificil de înlocuit, relatează Financial Times, citând militari, operatori de drone și specialiști din sectorul energetic.

Potrivit publicației, obiectivul acestor atacuri nu mai este doar provocarea de incendii la rafinării sau distrugerea rezervoarelor de combustibil, ci afectarea unor echipamente-cheie a căror reparare sau înlocuire necesită perioade îndelungate.

„Ucraina va continua să exercite presiune asupra Rusiei prin toate mijloacele disponibile, atât din punct de vedere militar, cât și tehnologic. Trebuie să extindem ceea ce s-a dovedit deja eficient”, a declarat ministrul interimar al Apărării al Ucrainei, Evhen Hmara, citat de Financial Times.

Țintele sunt selectate după analize tehnice

Doi operatori de drone cu rază lungă de acțiune au declarat pentru publicație că alegerea țintelor este precedată de analize tehnice detaliate realizate de specialiști. Planificarea misiunilor ia în considerare, de asemenea, rutele de zbor, logistica și obiectivele operaționale.

Potrivit acestora, înaintea fiecărei misiuni, operatorii participă la sesiuni de instruire susținute de ingineri și experți din domeniul energetic, care explică ce componente sunt esențiale pentru funcționarea rafinăriilor și care dintre acestea sunt cel mai dificil de înlocuit.

Financial Times notează că Rusia și Ucraina au moștenit sisteme energetice similare din perioada sovietică, ceea ce le oferă specialiștilor ucraineni o bună înțelegere a modului de funcționare a unor instalații industriale și a punctelor considerate vulnerabile.

Planuri alternative pentru fiecare misiune

Publicația afirmă că planificarea operațiunilor include și stabilirea unor ținte secundare. Dacă obiectivul principal nu poate fi lovit din cauza apărării antiaeriene sau a unor probleme de navigație, operatorii sunt instruiți să atace alte obiective stabilite anterior, în loc să abandoneze misiunea.

Comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madiar” Brovdi, a declarat că atacurile asupra rafinăriilor fac parte dintr-o strategie mai amplă, menită să afecteze infrastructura care sprijină efortul militar al Rusiei, inclusiv exporturile de petrol și rețelele logistice.

„Privim Rusia ca pe un sistem. Înțelegerea modului în care funcționează acest sistem permite identificarea elementelor critice, a căror afectare poate avea un impact mult mai mare”, a declarat fostul ministru ucrainean al Apărării și președintele Centrului pentru Strategii de Apărare, Andrii Zahorodniuk.

Atacuri repetate asupra acelorași obiective

Potrivit operatorilor citați de Financial Times, forțele ucrainene au început să lovească în mod repetat aceleași instalații importante înainte ca lucrările de reparație să fie finalizate, pentru a împiedica reluarea activității acestora.

Oficiali ucraineni au declarat, de asemenea, că informațiile furnizate de parteneri occidentali, inclusiv Statele Unite și Franța, au contribuit la identificarea unor ținte considerate de importanță strategică.

Zahorodniuk a afirmat că specialiștii ucraineni au realizat o cartografiere detaliată a infrastructurii energetice ruse, ceea ce a permis identificarea unor noduri critice și a echipamentelor a căror înlocuire este dificilă.

„Am continuat să lovim aceleași puncte critice înainte sau imediat după ce erau reparate. În trecut, aceasta era o problemă: loveam o instalație, iar ea era repusă rapid în funcțiune”, a spus el.

Intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice

În prima jumătate a anului 2026, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective energetice și industriale din Rusia. Autoritățile ucrainene susțin că aceste operațiuni urmăresc reducerea capacității logistice și economice care susține efortul de război al Moscovei.

Rusia nu a confirmat toate efectele descrise de partea ucraineană, însă în ultimele luni au fost raportate mai multe atacuri asupra unor rafinării și instalații energetice aflate pe teritoriul rus.

Potrivit autorităților ucrainene, pe 29 iulie dronele au vizat rafinăria din Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia, precum și rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez din orașul Perm. Ucraina susține că una dintre instalațiile tehnologice ale rafinăriei din Perm a fost lovită, însă amploarea pagubelor nu a putut fi verificată în mod independent.