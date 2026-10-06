Lucrările la Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) se apropie de un stadiu fizic de execuție de 19%, a anunțat marți, 6 octombrie, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit șefului CNAIR, activitatea se desfășoară pe întregul șantier al secțiunii, una dintre cele mai complexe porțiuni ale viitoarei autostrăzi care traversează Carpații.

Printre lucrările aflate în execuție se numără și Tunelul Poiana, cu o lungime de 1.780 de metri, considerat primul tunel de autostradă din România realizat cu ajutorul tehnologiei TBM (Tunnel Boring Machine).

Autostrada Sibiu - Pitești (#A1): stadiul fizic al lucrărilor pe Secțiunea 3 (Cornetu - Tigveni) a ajuns la 18,89%! Asocierea de constructori italieni și români (Webuild - Tancrad) lucrează în momentul de față, la terasamente, consolidări și structuri, pe aproximativ 30% din șantier, cu 1200 de muncitori, operatori de utilaje și personal tehnic și 522 de utilaje și echipamente”, a precizat Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești Foto: captură video FB Cristian Pistol

„Așteptăm Acordul de Mediu revizuit”

Pentru extinderea lucrărilor pe toate sectoarele șantierului este însă necesară obținerea acordului de mediu revizuit, a explicat șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere:

„Așteptăm Acordul de Mediu revizuit, pas esențial pentru eliberarea Autorizațiilor de Construire și pe celelalte sectoare din șantier. CNAIR a depus documentația necesară la ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate) încă din 12 august 2026”.

Între principalele obiective aflate în execuție se numără Tunelul Poiana, cu o lungime de 1.780 de metri, primul tunel de autostradă din România realizat cu tehnologia TBM.

„Platforma destinată montării și lansării TBM-ului este aproape finalizată; în curând va ajunge în șantier prima componentă a acestuia - capul de forare, o piesă impresionantă, cu un diametru de aproximativ 6,5 metri și o greutate de circa 180 de tone, care va fi asamblată direct în șantier”, a precizat directorul CNAIR.

Lucrări sunt în desfășurare și la ecoductul de la Călinești, precum și la 10 dintre cele 55 de poduri prevăzute în proiect.



Totodată, „la fabrica de grinzi de la Cepari s-au produs 510 bucăți, iar la Racovița 448 de bucăți, care vor fi transportate și montate la structurile din șantier”, a adăugat directorul CNAIR.

Contractul pentru construirea secțiunii Cornetu-Tigveni, cu o lungime de 37,4 kilometri, are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.

Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești sunt considerate cele mai dificile tronsoane montane ale proiectului, fiind proiectate să traverseze Munții Carpați printr-o rețea complexă de tuneluri și viaducte.