 Bolojan acuză Ministerul Transporturilor că a blocat patru ani un proiect strategic pentru Dunăre: „Avea toate avizele și nu a fost pus în practică” | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Bolojan acuză Ministerul Transporturilor că a blocat patru ani un proiect strategic pentru Dunăre: „Avea toate avizele și nu a fost pus în practică”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat Ministerul Transporturilor că a ținut blocat timp de patru ani un proiect strategic pentru Dunăre, deși acesta avea toate avizele necesare. Potrivit acestuia, dacă investiția ar fi fost realizată la timp, efectele actualei secete ar fi fost mai ușor de gestionat, iar nivelul apei în zona din care Centrala Nucleară de la Cernavodă își asigură apa pentru răcire ar fi fost mai ridicat.

Premierul Ilie Bolojan Foto: Mediafax
Premierul Ilie Bolojan Foto: Mediafax

Ilie Bolojan a făcut aceste declarații joi, 6 august, în cadrul unei conferințe de presă dedicate măsurilor pe care Guvernul le pregătește pentru a face față efectelor nivelului scăzut al Dunării.

„În astfel de situații, când ai o criză generată de secetă, ai două posibilități. Să te pregătești din timp, vorba că omul harnic își face iarna sania, ceea ce, din păcate, nu s-a făcut. Avem un proiect care rezolvă creșterea debitului pe acest braț, care a avut toate avizele necesare și a fost la Ministerul Transporturilor de patru ani de zile și, din păcate, nu a fost pus în practică”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a afirmat că finalizarea investiției ar fi redus impactul actualei crize hidrologice.

„Dacă acel proiect ar fi fost realizat, am fi avut un debit mult mai mare pe Dunărea Veche, iar nivelul apei în zona pompelor care trag apa din Dunăre pentru răcirea Cernavodă ar fi fost, cu siguranță, astăzi mult mai mare. Dar nu avem acest proiect”, a spus Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că i-a solicitat ministrului interimar al Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, să urgenteze reluarea proiectului și actualizarea documentației.

„L-am rugat pe domnul Miruță, în regim de urgență, să dea drumul la acest proiect, să actualizeze toate datele. Indiferent cine va fi la Ministerul Transporturilor în perioada următoare, consider că este unul dintre proiectele prioritare pe care trebuie să le avem în vedere”, a afirmat premierul.

Criticile premierului vizează Ministerul Transporturilor, instituție care, în ultimii ani, s-a aflat sub conducerea PSD. Portofoliul a fost deținut de Sorin Grindeanu, în perioada noiembrie 2021- iunie 2025, iar ulterior a fost preluat de Ciprian Șerban. 

Bolojan a subliniat că investițiile în infrastructura de gestionare a apelor trebuie tratate ca proiecte strategice, întrucât episoadele de secetă extremă devin tot mai frecvente. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
fanatik.ro
image
Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Reguli după care să îți organizezi bagajul în vacanță! Ce recomandă stiliștii?
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Carburanții încep să se ieftinească. De ce nu toate benzinăriile au redus încă prețurile
playtech.ro
image
Neluțu Varga a luat foc: „Scoate-l pe ăla că nu mai suport!”. Care este singurul transfer făcut de Marian Copilu la CFR. Exclusiv
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
Cum va fi vremea în weekendul 8-9 august. În ce regiuni va fi caniculă și unde va ploua
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Trump și-a găsit înlocuitor! Numele spus în privat donatorilor pentru viitoarele alegeri din 2028
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa foto Profimedia jpg
În dormitor cu Prințesa Diana: „Pasiunea ei m-a devorat. Am plecat epuizat. Era romantică, tandră și posesivă”, dezvăluie un fost amant
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere