Bolojan: Populația și spitalele nu vor fi afectate de eventualele restricții la energie. Guvernul înființează un centru operativ pentru gestionarea riscurilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, 6 august, după ședința convocată pentru analizarea situației din sistemul energetic național, că Guvernul a adoptat un plan de măsuri pentru gestionarea riscurilor privind alimentarea cu energie electrică.

Potrivit acestuia, locuințele, consumatorii casnici și unitățile sanitare nu vor fi afectați de eventuale restricții, în timp ce limitările vor viza doar anumiți consumatori industriali.

„Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, e un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războiae, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Acest plan general prevede măsurile care se aplică în astfel de situaţii. (...) Asta înseamnă că vom forma un centru operativ naţional în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după amiază. Acest centru operativ cuprinde reprezentanţii principalilor producători şi furnizori de energie din România, în jur de 15 reprezentanţi”, a anunţatt Ilie Bolojan joi după amiază, la finalul şedinţei de Guvern.

Premierul Bolojan a precizat că autoritățile vor monitoriza permanent evoluția sistemului energetic și vor lua măsuri pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum.

Unul dintre obiectivele principale este funcționarea la capacitate maximă a tuturor grupurilor de producere a energiei disponibile.

„Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem să funcționeze la puterea maximă disponibilă. Obiectivul este menținerea în funcțiune a tuturor grupurilor care produc energie”, a afirmat premierul interimar.

În paralel, Guvernul a purtat discuții cu statele vecine pentru asigurarea transportului de energie electrică, astfel încât România să poată gestiona cât mai eficient eventualele dezechilibre din rețea.

Premierul interimar a insistat că populația și serviciile esențiale nu vor fi afectate de măsurile pregătite de Executiv.

„Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați. Deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De semenea,, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ”, a declarat acesta.

Întrebat dacă România se confruntă cu riscul unui blackout, premierul interimar Ilie Bolojan a respins acest scenariu, subliniind că măsurile pregătite de Guvern au caracter exclusiv preventiv. „Nu suntem în situația pe care ați descris-o”, a afirmat acesta.

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În schimb, planul prevede limitarea consumului în cazul unor consumatori industriali, dacă situația din sistemul energetic o va impune.

„Planul are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali”, a precizat Ilie Bolojan.

Operatorii economici vor fi informați din timp în cazul aplicării unor astfel de măsuri.

„Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienți industriali care sunt racordați la Sistemul Energetic Național, pe tranșe de clienți. Mâine vom avea o hotărâre de guvern prin care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm Dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore”, a declarat Bolojan.

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Potrivit acestuia, măsura îi vizează exclusiv pe marii consumatori industriali și va fi folosită doar dacă echilibrul sistemului energetic o va impune.

Totodată, România poartă discuții cu statele vecine pentru a asigura importurile necesare în orele de consum maxim. Rețeaua de interconectare permite importul a până la 4.000 MW din Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina, în timp ce exporturile vor fi realizate doar dacă producția internă va depăși consumul.

Un alt punct sensibil îl reprezintă funcționarea Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, care produce aproximativ 650 MW. Din cauza debitului scăzut al Dunării, autoritățile desfășoară lucrări pentru menținerea unui flux de apă suficient necesar răcirii instalațiilor.

„Cel mai important grup pe care îl avem astăzi și care are o situație de funcționare la limită este cel de la Cernavodă. Lucrările care se desfășoară pe Dunăre urmăresc menținerea unui debit corespunzător astfel încât acest grup să funcționeze la capacitatea maximă”, a explicat premierul.

Bolojan: Guvernul nu pregătește compensații pentru fabricile care ar putea reduce consumul de energie

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu intenționează să acorde compensații financiare marilor consumatori industriali în cazul în care aceștia ar putea fi obligați să își reducă temporar consumul de energie electrică, pe fondul presiunilor asupra sistemului energetic național.

„În conjunctura în care ne găsim în momentul actual şi cel puţin zilele următoare, estimăm cinci-şapte zile, cât timp este asigurată, conform previziunilor legate de debit, funcţionarea grupului 2 de la Cernavodă, nu vom avea consumatori industriali afectaţi”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, în cazul în care situația ar impune reducerea temporară a consumului unor mari companii, decizia ar fi luată pe baza analizelor realizate de Transelectrica, ținând cont de profilul fiecărui consumator și de tehnologiile utilizate.

„Nu se pune problema acordării unor compensaţii, pentru că reducerea de putere asigurată se face pe baza unor analize pe care Transelectrica le face, care ţin de datele legate de tipul de consumator, de tehnologia pe care o foloseşte, astfel încât reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază”, a precizat premierul.

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Unitatea 2 de la Cernavodă, esențială pentru sistemul energetic

Ilie Bolojan a subliniat că Unitatea 2 de la Cernavodă reprezintă cel mai important grup de producție de energie electrică din România și că, în prezent, funcționează într-o situație dificilă, influențată de nivelul scăzut al debitului Dunării.

„Este cel mai important grup de producţie din România și are o situaţie de funcţionare la limită”, a spus premierul.

Hotărârea adoptată de Guvern stabilește cadrul de intervenție pentru situații excepționale în care producția internă și importurile nu ar mai putea acoperi necesarul de energie.

Într-un astfel de scenariu, Transelectrica va analiza prognozele de consum și disponibilitatea energiei din sistem, iar dacă va constata existența unui risc pentru funcționarea în siguranță a rețelei, va putea transmite notificări marilor consumatori privind reducerea temporară a consumului.

În cazuri extreme, actul normativ permite și deconectarea unor consumatori industriali de la Sistemul Energetic Național, măsură care ar urma să fie aplicată numai în condiții de criză sau de forță majoră și după parcurgerea procedurilor prevăzute de lege.

Potrivit Guvernului, înființarea centrului operativ și coordonarea permanentă între producători, operatorul de transport și autorități urmăresc evitarea unor probleme în alimentarea cu energie și asigurarea continuității serviciilor esențiale, chiar și în perioadele de consum ridicat.