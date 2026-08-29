Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lăudat sâmbătă progresul înregistrat la lucrările Autostrăzii Moldovei (A7), una dintre principalele șosele de mare viteză care leagă Moldova de sudul țării.

Sorin Grindeanu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Autostrada Moldovei (A7): un proiect devenit realitate! România se dezvoltă cu acțiuni concrete, duse până la capăt”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Autostrada Moldovei (A7) reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, prin rolul pe care îl va avea în conectarea regiunii Moldovei cu Bucureștiul și cu restul rețelei de autostrăzi. O parte a traficului greu și de tranzit este deja scoasă din localitățile traversate anterior de DN2, unul dintre cele mai periculoase drumuri naționale din țară.

A7 va lega principalele centre urbane din nord-estul țării pe ruta Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Suceava – Siret. În apropiere de Pașcani, autostrada se află la aproximativ 80 de kilometri de Iași și urmează să fie conectată cu orașul prin Autostrada Unirii (A8).

Cu o lungime de 453 de kilometri, A7 pornește de la Dumbrava, în județul Prahova, unde se conectează cu A3 București – Ploiești, și continuă prin Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Adjud, Bacău, Roman și Pașcani, până la Suceava și Siret, la granița cu Ucraina.

În prezent, aproape jumătate din traseul Ploiești – Siret este deschis circulației. Pentru 2026 este prevăzută deschiderea a circa 123 de kilometri suplimentari, respectiv sectoarele rămase dintre Focșani și Bacău, precum și întreg tronsonul Bacău – Pașcani. Finalizarea acestora ar permite circulația continuă pe A7 de la Ploiești până la Pașcani.