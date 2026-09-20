Le Pen și Bardella au criticat Rusia și au cerut consolidarea protecției infrastructurii critice franceze împotriva atacurilor hibride ruse

Marine Le Pen și Jordan Bardella au condamnat acțiunile ostile ale Rusiei și au declarat că Moscova nu trebuie să influențeze politica Franței prin amenințări și presiuni. În același timp, cei doi s-au pronunțat pentru o dezbatere democratică privind amploarea sprijinului financiar acordat Ucrainei și condițiile în care acesta este oferit. Politicienii de extremă dreapta au susținut, de asemenea, consolidarea protecției infrastructurii critice franceze împotriva unor posibile atacuri hibride, relatează RTL.

Marine Le Pen și Jordan Bardella schimbă foaia cu Rusia/FOTO:EPA/EFE

Într-o declarație comună, făcută publică sâmbătă, 19 septembrie, reprezentanții partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) au condamnat acțiunile Moscovei, pe care le-au calificat drept ostile. Potrivit acestora, provocările, operațiunile secrete sau tentativele de destabilizare nu trebuie să determine Parisul să contribuie la realizarea obiectivelor de război ale Rusiei în Ucraina. Declarația a fost făcută publică la o zi după o întâlnire la Palatul Élysée, la care a participat și Jordan Bardella. În cadrul întrevederii, forțelor politice le-au fost prezentate informații despre crizele geopolitice cu care se confruntă Franța.

Le Pen și Bardella și-au exprimat această poziție pe fondul disputelor de lungă durată legate de atitudinea RN față de Rusia. Adversarii politici ai lui Le Pen au criticat-o în repetate rânduri pentru poziții pe care le-au considerat prea conciliante față de conducerea rusă.

La începutul lunii septembrie, vicepreședintele RN, Louis Aliot, a stârnit, la rândul său, o dezbatere politică aprinsă. El a propus oprirea ajutorului pentru Kiev, folosind formularea privind necesitatea de a „închide robinetul“ sprijinului acordat Ucrainei. Declarațiile sale au atras critici din partea altor forțe politice din Franța. Disputele legate de ajutorul pentru Ucraina au devenit unul dintre subiectele dezbaterii interne din cadrul RN.

Totodată, Le Pen și Bardella au declarat că în Franța trebuie să aibă loc o dezbatere democratică privind amploarea sprijinului financiar pentru Ucraina și condițiile în care acesta este acordat. În opinia lor, o discuție despre cheltuielile publice și ajutorul destinat Kievului este legitimă.

Cei doi au condamnat decizia Moscovei de a prelua controlul asupra activelor unor companii europene

În același timp, cei doi au calificat drept inacceptabilă presiunea externă asupra politicii franceze. Reprezentanții RN au condamnat separat decizia Moscovei de a prelua controlul asupra activelor unor companii europene care continuau să activeze în Rusia, printre care Nestlé și Auchan. Aceștia au descris acest gest drept ostil, afirmând că afectează direct interesele și drepturile mediului de afaceri european.

Le Pen și Bardella au susținut, de asemenea, măsuri menite să consolideze securitatea infrastructurii strategice a Franței. Declarația lor a venit după ce președintele Emmanuel Macron a însărcinat guvernul, pe 18 septembrie, să pregătească un plan de protecție a obiectivelor de importanță critică împotriva atacurilor hibride rusești. Reprezentanții RN au făcut referire la deteriorarea situației de securitate, informații despre care forțele politice franceze le-au primit în cadrul întâlnirii de la Élysée. Potrivit acestora, Franța nu trebuie să lase fără răspuns acțiunile ostile de pe teritoriul său, îndreptate împotriva infrastructurii, intereselor strategice sau populației țării.

Le Pen și Bardella s-au pronunțat pentru păstrarea unei abordări diplomatice față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Le Pen și Bardella au mai afirmat că, în prezent, nu se poate anticipa și nici exclude complet posibilitatea unor operațiuni de intensitate mai mare în viitor. Totodată, cei doi s-au pronunțat pentru păstrarea unei abordări diplomatice față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În opinia lor, o reacție fermă la acțiunile ostile și căutarea unei soluții diplomatice de încheiere a războiului nu se exclud reciproc. Astfel, reprezentanții RN au combinat cererea de consolidare a protecției intereselor franceze cu apelul de a continua dezbaterea politică privind amploarea sprijinului pentru Ucraina.

Jordan Bardella a propus anterior modificarea condițiilor sprijinului francez pentru Ucraina. El a declarat că Parisul ar trebui să obțină beneficii economice în schimbul ajutorului militar și financiar acordat Kievului, invocând nivelul ridicat al datoriei publice și deficitul bugetar al Franței. Bardella a apreciat, de asemenea, în mod pozitiv abordarea Statelor Unite, care cer Ucrainei anumite angajamente în schimbul sprijinului oferit.

În plus, în Franța continuă dezbaterea privind volumul real al cheltuielilor destinate ajutorului pentru Ucraina. Potrivit datelor Ukraine Support Tracker al Institutului Kiel, de la începutul invaziei pe scară largă, Franța a oferit Ucrainei ajutor în valoare de 26,2 miliarde de euro. Din această sumă, 7,9 miliarde de euro reprezintă sprijin bilateral direct din partea Parisului, iar 18,3 miliarde de euro reprezintă contribuția Franței la programele Uniunii Europene. În medie, este vorba despre aproximativ 6 miliarde de euro pe an, ceea ce reprezintă circa 4% din deficitul bugetar anual al Franței.