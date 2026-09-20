Mesajul ambasadorului SUA de ziua Bucureștiului: „Acest oraș m-a primit pe mine și familia mea cu brațele deschise”

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, urează Capitalei, duminică, 20 septembrie, „să se bucure, în continuare, de dezvoltare și de parteneriatul și prietenia cu Statele Unite”. Duminică se împlinesc 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului.

Foto: Facebook/U.S. Embassy Bucharest

„Mie și familiei mele ne-a plăcut foarte mult să vizităm Mănăstirea Stavropoleos din București — o adevărată comoară, restaurată cu sprijinul Fondului Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale (AFCP), dovedind respectul nostru profund pentru patrimoniul bogat al României.

Acest oraș m-a primit pe mine și familia mea cu brațele deschise, iar noi suntem recunoscători că ne aflăm aici. Urez Bucureștiului să se bucure, în continuare, de dezvoltare și de parteneriatul și prietenia cu Statele Unite”, a transmis acesta într-un mesaj publicat de Ambasada SUA.

Nirenberg a preluat oficial funcția de ambasador al SUA în România în martie. Are o experiență de peste patru decenii în politica externă și dreptul comerțului internațional.

A lucrat 14 ani în Senatul SUA, inclusiv ca șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, iar ulterior a trecut în sectorul privat, devenind partener în cadrul firmelor de avocatură Patton Boggs LLP și Steptoe LLP.

Numirea sa a survenit într-un moment deosebit de important pentru relațiile bilaterale, România fiind un aliat-cheie al NATO în flancul estic.