Limitator de viteză cu țepi, montat de Primăria Baia Mare fără aviz. Reacția Poliției

Municipiul Baia Mare a fost amendat de polițiști în această săptămână, după ce Primăria a montat, fără avizul Poliției Rutiere, un dispozitiv de limitare a vitezei prevăzut cu țepi metalici.

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Potrivit ProTV, limitatorul de viteză cu țepi a fost montat luna trecută, lângă o piață din Baia Mare, pe o stradă cu sens unic care se bloca des. Dispozitivul era menit să-i oprească pe acei șoferi care intrau pe interzis.

„Am propus montarea unui bumper ca să nu se întâlnească mașinile, fiind sens unic. Toată lumea voia să intre mai repede să-și facă cumpărăturile. Nu poți să intri și să blochezi o piață pe sens unic”, a afirmat Marius Aosan, director general Serviciul Public Ambient Urban.

Cu toate acestea, polițiștii au constatat că pentru montarea limitatorului nu fusese emis niciun aviz, astfel că au amendat Primăria cu 4.500 de lei și au dispus îndepărtarea dispozitivului.

Autoritățile au amendat primăria cu 4.500 de lei, iar limitatorul a trebuit îndepărtat.

Primăria, amendată și pentru o pistă de biciclete

În august, polițiștii au anunțat că Primăria Baia Mare a fost sancționată pentru amenajarea unei piste de biciclete fără avizul Poliției Rutiere. Amenda a fost de 21 de puncte, adică de 4.325 lei.

„La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au aplicat Municipiului Baia Mare o sancțiune contravențională prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni – 21 de puncte-amendă.

Sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea, pe drumurile publice, a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere, măsura vizând întregul tronson de piste pentru biciclete nou amenajat”, au mai arătat polițiștii.

Ei au prezentat și articolul de lege conform căruia a fost stabilită sancțiunea.

„Fapta a fost reținută prin raportare la prevederile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, potrivit cărora: Semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere”, au precizat polițiștii.