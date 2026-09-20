Ucraina, lider al unei noi alianțe militare? Kievul ar putea prelua conducerea unui format regional. Ce propune fostul șef al diplomației lituaniene

Ucraina este în prezent țara cea mai bine pregătită pentru războiul secolului XXI și ar putea conduce o structură menită să pregătească statele pentru războiul modern, bazându-se pe experiența ucraineană în utilizarea dronelor. Un astfel de format ar putea fi o alianță de securitate care să includă Ucraina, țările baltice, Polonia și statele din nordul Europei. Această opinie a fost exprimată de fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, într-un interviu acordat agenției Ukrinform.

Gabrielius Landsbergis, fostul șef al diplomației lituaniene/FOTO:AFP

Potrivit acestuia, datorită experienței sale unice, Ucraina ar putea deveni un punct de sprijin pentru nordul și estul Europei, în condițiile în care țările europene nu înțeleg pe deplin cât de mult s-a schimbat caracterul luptelor moderne.

„Războiul din 2022 și războiul din 2026 sunt deja două războaie diferite“, a subliniat oficialul.

Acesta a estimat că, în cazul unei agresiuni ruse, țările baltice, Polonia sau Finlanda ar putea fi ținta unor atacuri masive cu drone, care ar scoate din funcțiune sistemele de energie electrică, de încălzire și de internet, după care agresorul ar putea formula pretenții politice.

În acest context, experiența Ucrainei capătă o valoare doctrinară.

„Ucraina are o înțelegere doctrinară a războiului cu drone. Europa nu are așa ceva... Acum imaginați-vă o structură condusă de Ucraina, în cadrul căreia țările ar conveni să se pregătească împreună pentru purtarea războiului cu drone al secolului XXI“, a subliniat Landsbergis.

La rândul lor, statele UE ar putea furniza Ucrainei echipamentul necesar și ar putea organiza antrenamente pe poligoanele proprii.

„Avem ramuri industriale care pot fi extinse pentru a furniza Ucrainei ceea ce are nevoie. Avem poligoane de antrenament și multe alte lucruri prin care țările noastre ar putea răsplăti sprijinul oferit de Ucraina“, a spus oficialul.

În opinia sa, acest lucru schimbă însăși logica securității europene: Ucraina nu ar mai trebui doar să aștepte deciziile altor state, ci ar putea ea însăși conduce formarea unui nou format regional de apărare.