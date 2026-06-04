Undă verde pentru ultimul lot al DEx Suceava–Siret, care va conecta România de Ucraina. CNSC a respins toate contestațiile

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins ultimele trei contestații formulate împotriva atribuirii contractului pentru lotul 3 Bălcăuți–Siret al Drumului Expres Suceava–Siret, deschizând astfel calea pentru semnarea contractului de proiectare și execuție al ultimului tronson al proiectului finanțat prin programul european SAFE.

Anunțul a fost făcut joi, 4 iunie, de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că instituția a câștigat toate contestațiile depuse în cadrul procedurilor de achiziție aferente celor trei loturi ale drumului expres.

„Undă verde și pentru lotul 3 (Bălcăuți-Siret) al DEx Suceava-Siret! Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins și ultimele trei contestații formulate împotriva atribuirii contractului de proiectare și execuție a lotului 3, Bălcăuți–Siret al DEx Suceava–Siret. CNSC a menținut integral rezultatul stabilit de CNAIR și comunicat ofertanților la 21 aprilie 2026”, a transmis Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, decizia confirmă rezultatul procedurii de achiziție și permite continuarea demersurilor pentru semnarea contractului.

Contractul pentru lotul 3 a fost atribuit asocierii formate din FAR FOUNDATION SRL (lider), AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL și LINCOR TRANS SRL.

Valoarea contractului este de 1,22 miliarde de lei, fără TVA.

Lotul 3 al Drumului Expres Suceava–Siret are o lungime de 18,6 kilometri și include, pe lângă construcția drumului expres, modernizarea unui sector de 1,45 kilometri din DN2, pe teritoriul României, precum și modernizarea a aproximativ 15 kilometri din drumul național M19, aflat pe teritoriul Ucrainei.

Proiect strategic cu finanțare europeană SAFE

Drumul Expres Suceava–Siret, cu o lungime totală de 55,7 kilometri, este finanțat prin programul european SAFE și este considerat un obiectiv strategic pentru conectivitatea dintre România și Ucraina.

Proiectul are o componentă transfrontalieră importantă, prin modernizarea drumului M19 din Ucraina, și este inclus în arhitectura de mobilitate strategică a Flancului Estic al NATO, având atât rol civil, cât și militar.

Potrivit CNAIR, investiția contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport din nordul țării, dar și la consolidarea securității și conectivității regionale într-un context geopolitic marcat de provocări de securitate.

Deși procedura de atribuire a fost validată de CNSC, semnarea efectivă a contractului pentru lotul 3 depinde de îndeplinirea unor pași administrativi.

Este necesară aprobarea de către Guvernul României a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea sectoarelor DN2 și M19, precum și asigurarea creditelor de angajament aferente de către Ministerul Transporturilor.

Reprezentanții CNAIR susțin că instituția și-a îndeplinit toate obligațiile asumate în cadrul programului SAFE, iar finanțarea europeană pentru proiect a fost acceptată.

Primele două loturi au fost deja contractate

Pe 29 mai 2026 au fost semnate contractele de proiectare și execuție pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret, cu o lungime cumulată de aproximativ 43 de kilometri.

De asemenea, pe 1 mai 2026 au fost semnate contractele pentru proiectarea și execuția celor două loturi ale Autostrăzii Pașcani–Suceava, însumând 62 de kilometri, proiecte care beneficiază, la rândul lor, de finanțare prin programul SAFE.

Prin aceste investiții, autoritățile urmăresc dezvoltarea unei rețele moderne de drumuri de mare viteză în nord-estul României, cu rol esențial în mobilitatea civilă, economică și strategică pe Flancul Estic al NATO.