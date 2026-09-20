 La Varșovia au fost elaborate planuri pentru un eventual val masiv de refugiați ucraineni în această iarnă | adevarul.ro
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La Varșovia au fost elaborate planuri pentru un eventual val masiv de refugiați ucraineni în această iarnă

Război în Ucraina
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Polonia se pregătește pentru un nou val de refugiați ucraineni, în condițiile în care se așteaptă ca iarna din Ucraina să fie una dificilă, pe fondul atacurilor forțelor de ocupație asupra infrastructurii critice. Informația a fost transmisă de șeful Biroului de Securitate Națională al Poloniei, Bartosz Grodecki, într-un interviu pentru postul RMF FM.

Ucrainenii ar putea lua din nou drumul străinătății
Ucrainenii ar putea lua din nou drumul străinătății/FOTO:Arhiva

Potrivit acestuia, în prezent acest scenariu este tratat ca fiind ipotetic, însă, având în vedere experiența acumulată în 2022 și procedurile deja testate în practică, Polonia a elaborat planuri pentru cazul unui aflux de refugiați. De asemenea, el a precizat că, la începutul lunii septembrie, reprezentanți ai Poloniei, Lituaniei și Letoniei s-au întâlnit pentru a discuta despre posibile măsuri de evacuare, care trebuie să țină cont de situația din țările vecine.

Anterior s-a relatat că numărul ucrainenilor din Polonia este în scădere. În total, în țară mai rămăseseră 953.100 de ucraineni. În schimb, tot mai mulți refugiați aleg să se mute în Cehia.

Aproximativ 40% dintre ucraineni ar fi dispuși să se mute temporar în această iarnă

Aproximativ 40% dintre ucraineni ar fi dispuși să se mute temporar în această iarnă dacă situația din țară s-ar deteriora semnificativ, potrivit unui sondaj realizat de compania de cercetare Gradus, citat de kyivindependent.com.

Sondajul, desfășurat în perioada 4–7 septembrie pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, a inclus locuitori ai orașelor cu peste 50.000 de locuitori. Teritoriile ocupate și zonele în care au loc în prezent lupte active nu au fost incluse în cercetare.

Pe măsură ce se apropie sezonul rece, autoritățile și populația din Ucraina se pregătesc pentru posibilitatea unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice. În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra unor obiective economice și logistice din Ucraina, vizând, printre altele, centre de distribuție ale supermarketurilor, facilități poștale, benzinării, depozite, infrastructură feroviară, întreprinderi industriale și porturi la Marea Neagră.

Doar una din cinci persoane care ar lua în calcul relocarea ar opta pentru plecarea din Ucraina

Potrivit sondajului Gradus, siguranța ar fi principalul factor care i-ar determina pe oameni să își părăsească locuințele. Totuși, doar aproximativ una din cinci persoane care ar lua în calcul relocarea ar opta pentru plecarea din Ucraina — ceilalți respondenți ar prefera să se mute temporar într-o altă regiune a țării.

Cei mai mulți dintre participanții la sondaj au precizat că o astfel de decizie nu ar fi determinată de o singură problemă. În schimb, relocarea ar putea deveni o opțiune în cazul în care s-ar suprapune mai multe dificultăți, de la întreruperi ale infrastructurii și probleme de securitate, până la accesul limitat la servicii esențiale precum sănătatea și educația.

Evgheniia Blizniuk, sociolog și director executiv al companiei Gradus, susține că modul în care ucrainenii se pregătesc pentru iarnă s-a schimbat. „Există o schimbare importantă în modul în care ucrainenii privesc iarna care urmează: sunt din ce în ce mai puțin dispuși să considere reziliența drept capacitatea de a suporta orice dificultate pe termen nelimitat”, a declarat ea.

Potrivit acesteia, oamenii nu reacționează neapărat prin panică, dar nici nu pornesc de la premisa că problemele se vor rezolva de la sine. „Își evaluează riscurile și își pregătesc alternative”, a spus Blizniuk.

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