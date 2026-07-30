Inginerul Autostrăzii Moldovei avertizează: scumpirea materialelor poate bloca marile șantiere

Creșterea accelerată a prețurilor la bitum, ciment, oțel și alte materiale de construcții riscă să încetinească sau chiar să blocheze proiectele majore de infrastructură din România, avertizează inginerul Cezar Șerban, directorul general al companiei ADURO. Acesta susține că, fără măsuri rapide de ajustare a contractelor, constructorii vor fi puși în imposibilitatea de a-și continua activitatea.

Cezar Șerban a atras atenția că, de la începutul anului, prețul bitumului – componentă esențială în fabricarea asfaltului – a crescut cu aproximativ 70%, de la circa 2.000 de lei la 3.500 de lei pe tonă. În același timp, alte materiale folosite în construcții, precum polistirenul, spumele, membranele, cimentul, betonul și oțelul-beton, s-au scumpit cu procente cuprinse între 30% și 60%.

Potrivit acestuia, situația este agravată de dependența României de importurile de bitum, după ce producția internă a fost redusă aproape exclusiv la rafinăria Vega Ploiești. În contextul dificultăților de aprovizionare generate de evoluțiile din regiunea Mării Negre, constructorii sunt nevoiți să cumpere materiale din alte state, la prețuri tot mai ridicate.

„Suntem exact ca în Legenda Meșterului Manole: ce zidim ziua cu trudă, se dărâmă noaptea sub loviturile inflației, ale scumpirilor la țiței și ale unei tăceri birocratice”, afirmă Șerban, susținând că multe companii lucrează fără să știe dacă și când costurile suplimentare le vor fi recunoscute prin mecanismele de indexare a contractelor.

Directorul ADURO avertizează că procedurile pentru actualizarea valorii contractelor sunt lente și presupun negocieri și aprobări succesive, în timp ce constructorii sunt obligați să suporte costuri tot mai mari. În aceste condiții, există riscul ca unele șantiere să înregistreze întârzieri sau chiar să fie oprite.

„Când costul de funcționare al unui excavator depășește tariful orar stabilit în contractul inițial, există riscul ca utilajul acela să nu mai sape. Să tacă. Iar tăcerea utilajelor pe un șantier de autostradă este cel mai sinistru zgomot pentru o economie”, spune acesta.

În opinia sa, majorarea costurilor afectează inclusiv bugetul statului, deoarece proiectele finanțate din fonduri europene necesită cofinanțări mai mari din partea autorităților. Șerban precizează că textul nu reprezintă „un lamentatio”, ci „un semnal de alarmă”, subliniind că firmele din construcții nu cer favoruri, ci „un cadru contractual ancorat în realitate”.

Cezar Șerban este inginerul care a proiectat Autostrada Moldovei (A7), extinderea Aeroportului Otopeni, modernizarea Aeroportului Băneasa și Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. În prezent, ocupă funcția de director general al companiei ADURO, specializată în proiectarea infrastructurii speciale.