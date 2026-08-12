Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”

Autostrada Moldovei a schimbat modul în care se circulă între București și nord-estul României. Mulți români au remarcat reducerea timpilor de călătorie și drumurile mai puțin obositoare, iar unii spun că noua șosea are efecte asupra turismului și afacerilor locale.

Autostrada Moldovei a preluat deja o mare parte din traficul de pe DN2/E85, unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri din România.

Șoferii confirmă că diferența se simte din plin, iar unele segmente ale vechiului drum național au ajuns aproape pustii, potrivit localnicilor. În paralel, călătoriile de la București spre Focșani, Adjud sau Bacău sunt considerabil mai rapide și mai relaxate.

Până în prezent, au fost deschiși circulației aproximativ 195 de kilometri din A7, pe tronsoanele Ploiești–Buzău, Buzău–Focșani și Focșani–Adjud Nord. În cursul acestui an sunt așteptați încă 125 de kilometri, între Adjud și Pașcani, odată cu finalizarea sectoarelor rămase din Focșani–Bacău și a celor trei loturi Bacău–Pașcani. Astfel, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Pașcani, pe un traseu de aproape 400 de kilometri.

Un român a amintit schimbările aduse de noua autostradă și i-a întrebat pe cei din zonă și pe șoferii care o folosesc frecvent ce efecte au observat: cât timp economisesc, cât de mult s-au eliberat drumurile vechi, dacă s-a îmbunătățit siguranța rutieră și dacă autostrada începe să aducă mai mulți turiști și investiții în Moldova.

Întrebarea a stârnit numeroase reacții, iar mulți români care au circulat pe A7 au remarcat în primul rând timpul câștigat, călătoriile mai puțin obositoare și traficul mult redus de pe DN2/E85. Alții susțin că economisesc chiar una-două ore la un drum și că autostrada începe să își facă simțite efectele asupra turismului în regiunea Moldovei.

Cum văd mulți români noua autostradă

Întrebarea a stârnit numeroase reacții, iar mulți români care au circulat pe A7 au remarcat în primul rând timpul câștigat, călătoriile mai puțin obositoare și traficul mult redus de pe DN2/E85. Alții susțin că economisesc chiar una-două ore la un drum și că autostrada începe să își facă simțite efectele asupra turismului în regiunea Moldovei.

„Nu știu statisticile, dar este vis. Drumul e și mai rapid, și mult mai relaxant. A deschis mult mai mult și zona Buzăului și Vrancei pentru turismul de zi sau de weekend din București”, a relatat un internaut.

Un alt șofer spune că principala schimbare este lipsa stresului care însoțea deplasările pe DN2/E85.

„Pentru mine, care merg până la București din când în când, e parfum. Mult mai lejeră și mai «lipsită de griji» e călătoria. Nu mai stau atent cu ochii în 14 să nu sară în stradă copilul, purcelul, vițelul etc. Unde mai pui că nici nu mai stau atent că vine bizonul pe contrasens”, a scris acesta, pe platforma Reddit.

Un șofer din Bacău a remarcat eliberarea vechiului drum.

„Nu am prins aglomerație încă, se merge lejer. În jur de trei ore până la Bacău. Pe DN acum e mai lejer, TIR-urile în general folosesc autostrada. Traficul s-a mai echilibrat. Legat de dezvoltarea zonei, urmează în câțiva ani, mai ales când ne conectăm și cu Transilvania”, arată acesta.

Altcineva a remarcat că s-a redus considerabil durata drumului Iași–București.

„Am ajuns în patru ore la intrarea în București, mers regulamentar, dimineața fără trafic. Înainte era măcar cinci ore”, a notat acesta.

„Fac cinci ore și ceva până acasă în loc de cel puțin opt ore”, a completat altcineva.

Un șofer care circulă între București și Adjud și-a amintit că pe DN2/E85 era obligat frecvent să se retragă spre acostament pentru a permite depășiri și că deplasările nocturne erau deosebit de stresante.

„Pentru mine, cel mai benefic efect a fost siguranța condusului pe autostradă. Mersul pe DN2/E85 a fost mereu un stres, și pentru mine, și pentru cei de acasă care mă așteptau să vadă dacă am ajuns sau nu în siguranță. Personal mi se pare mult mai sigur traseul pe autostradă, orașele de pe DN sunt mult mai aerisite și te poți bucura de un drum lin”, a relatat acesta.

Un alt român estimează că traficul de pe E85 a scăzut cu aproximativ 80 la sută pe traseul pe care îl folosește.

„Pot merge pe E85 mult mai liniștit fiindcă nu mai e trafic aproape deloc”, spune acesta.

Unii români au observat că noua autostradă le-a schimbat obiceiurile de călătorie.

„Am ieșit duminică la o plimbare și sunt la Buzău. Am mai fost la Focșani, tot așa, excursie de o zi. Din București ajung repede, mai greu până ies din oraș. Efectele adevărate se vor vedea însă peste 5-10 ani. Turism, investiții, durează până se vor dezvolta”, afirmă un bucureștean.

Un alt internaut susține că realizarea autostrăzii A7 a încurajat afacerile locale.

„Sunt multe crame în zona Mizil care fac excursii cu grupuri de o zi. Am vorbit cu o doamnă care face astfel de evenimente – degustare de vin, plimbări prin vie etc. – și mi-a spus că a bubuit cererea de când trece autostrada pe acolo”, adaugă acesta.

Unii șoferi au reclamat aglomerarea A3 la intrarea în București.

„Se simte foarte tare cât de mult s-a aglomerat A3, în special din zona unde se descarcă A7. Trebuie lărgită la trei benzi autostrada”, susține un român.