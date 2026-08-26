 Un secretar de stat de la Transporturi a testat noua A7: viteza medie cu care a parcurs cei 286 de kilometri în „2 ore și 11 minute” | adevarul.ro
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Un secretar de stat de la Transporturi a testat noua A7: viteza medie cu care a parcurs cei 286 de kilometri în „2 ore și 11 minute”

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Irinel Ionel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că încă 46 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău, vor fi deschiși circulației în următoarele zile, după finalizarea ultimelor pregătiri din teren. Oficialul s-a lăudat că deplasarea realizată în miercuri între București și Bacău a durat puțin peste două ore, ceea ce ridică unele semne de întrebare.

„2 ore și 11 minute. Proiect cofinanțat cu fonduri europene. Atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București până la Bacău pe autostradă. Am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului, unde se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a acestui tronson de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău”, a scris Irinel Ionel Scrioșteanu.

Cu ce viteză a circulat secretarul de stat pe cei 286 de kilometri?

Dincolo de vestea bună, afirmația de „2 ore și 11 minute” trebuie analizată în context. Nu pare imposibilă, dar ce a atrage atenția e faptul că timpul menționat - adică 131 de minute - pentru aproximativ 286 km (distanța parcursă) înseamnă o viteză medie de circa 135,5 km/h, în condițiile în care limita legală pe autostradă în România este 130 km/h. 

Viteza medie include însă și intrările, ieșirile, eventualele restricții și zone de conexiune.

Practic, pentru a obține o medie de 135 km/h pe întreg traseul, mașina cu care a circulat  secretarul de stat trebuia să ruleze o bună parte din drum cu peste 130 km/h sau să beneficieze de condiții excepțional de favorabile (poate a avut o autospecială de poliție înainte).

Alți 46 de kilometri din A7, între Adjud și Bacău, vor fi deschiși circulației
Alți 46 de kilometri din A7, între Adjud și Bacău, vor fi deschiși circulației Foto: Captură video Ionel Scrioșteanu

Două loturi vor fi deschise simultan

Revenind la noul segment care va intra în circulație, acesta este format din două loturi:

Lotul 2 Adjud - Răcăciuni, cu o lungime de 24,5 kilometri;

Lotul 3 Răcăciuni - Bacău, cu o lungime de 21,5 kilometri.

Cele două sectoare vor fi inaugurate simultan, ceea ce va permite șoferilor să circule continuu pe autostradă pe o porțiune extinsă a coridorului rutier A7.

Aproape 286 km de autostradă între București și Bacău

Odată cu deschiderea noilor loturi, distanța parcursă la standard de autostradă între București și Bacău va ajunge la aproximativ 286 de kilometri, marcând unul dintre cele mai importante progrese din ultimii ani în dezvoltarea infrastructurii din estul țării.

„Astfel vom circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 kilometri între București și Bacău”, a explicat secretarul de stat.

Autostrada Moldovei A7 este considerată un proiect strategic pentru conectarea regiunii Moldovei la rețeaua națională și europeană de transport, fiind finanțată și cu fonduri europene.

Câți kilometri au fost inaugurați anterior

Secretarul de stat a reamintit că, în decembrie 2025, au fost deja deschiși circulației 50 de kilometri din tronsonul Focșani - Bacău:

35,6 kilometri pe Lotul 1 Focșani - Domnești Târg;

14,4 kilometri pe Lotul 2 Domnești Târg - Răcăciuni.

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