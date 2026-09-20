 Trump vrea să creeze „Forțe de Inteligență Artificială“ după modelul Forțelor Spațiale și să redenumească AI | adevarul.ro
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Trump vrea să creeze „Forțe de Inteligență Artificială“ după modelul Forțelor Spațiale și să redenumească AI

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Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă planuri de a înființa "Forțele AI" și de a numi un "țar al AI", care să supravegheze dezvoltarea acestei tehnologii.

Președintele SUA, Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Într-o postare amplă pe Truth Social, Trump a numit "mistificare" îngrijorările legate de lipsa unor reglementări federale în domeniul inteligenței artificiale. El a adăugat că nu va permite "distrugerea" acestei tehnologii, în condițiile în care liderii industriei americane de AI concurează cu alte țări, în primul rând cu China.

„Nu vom împiedica și nu vom frâna în niciun fel creșterea acestei industrii incredibile. Dimpotrivă, o vom sprijini, o vom ajuta și o vom monitoriza pe măsură ce se dezvoltă! În același timp, vom căuta și RĂUL, iar acest lucru îl putem face foarte ușor cu ajutorul sistemului de justiție penală și civilă deja existent“, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele a comparat viitoarele „Forțe AI“ cu Forțele Spațiale ale SUA, înființate de el în timpul primului său mandat. Trump nu a precizat însă cum va funcționa noua structură și ce atribuții exacte va avea.

Referindu-se la noua funcție de „țar al AI“, Trump a declarat: „Doar persoanele cu un IQ ridicat ar trebui să candideze!“. El nu a oferit alte detalii despre această nouă variantă a funcției.

Anterior, în administrația Trump a mai existat un „țar“ pentru inteligență artificială și criptomonede, investitorul de risc David Sacks. Acesta a activat ca funcționar public special în acest rol, înainte de a-l părăsi la începutul acestui an.

Trump propune schimbarea denumirii inteligenței artificiale

Trump a mai propus schimbarea denumirii inteligenței artificiale, susținând că actuala denumire, Artificial Intelligence (AI), nu este suficient de exactă și este "foarte vagă".

„Mulți oameni consideră că termenul inteligență artificială este imprecis și prea vag pentru a descrie AI, sau Artificial Intelligence. O descriere mult mai elegantă și mai exactă a acestui fenomen nou ar fi Inteligență Superioar (SI), Inteligență Extremă (EI) sau Inteligență Supremă (SI)“, a scris Trump.

Președintele SUA a lansat, de asemenea, un sondaj în rândul urmăritorilor săi, invitându-i să aleagă o nouă denumire.

„Acesta este un sondaj și aș aprecia dacă toată lumea ar vota! Ce nume se potrivește cel mai bine acestei revoluții, care câștigă tot mai mult teren?“, a adăugat el.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care cercetători în domeniul inteligenței artificiale, directori din industria tehnologică și lideri mondiali avertizează asupra necesității unor mecanisme de siguranță, pe măsură ce industria dezvoltă sisteme de IA din ce în ce mai puternice.

Directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a cerut, printre altele, o încetinire globală a dezvoltării acestei tehnologii, poziție susținută și de directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, precum și de Elon Musk, asociat cu SpaceX, xAI și Tesla.

Trump se opune însă apelurilor pentru introducerea unor noi restricții federale, argumentând că o încetinire a dezvoltării industriei ar putea pune în pericol poziția globală a SUA în cursa inteligenței artificiale. Administrația sa pune, în schimb, accentul pe accelerarea dezvoltării noii tehnologii, mizând pe recomandări și reglementări pentru a gestiona eventualele probleme.

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