Nicușor Dan, mesaj după moartea românului prins sub dărâmăturile turnului din Roma: „Dumnezeu să-l odihnească în pace”

Muncitorul român prins sub ruinele turnului Torre dei Conti din centrul Romei, a murit în noaptea de luni spre marți, la spital. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și profunda profunda tristețe față de tragedia care a zguduit comunitatea românească din Italia.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a apreciat efortul salvatorilor italieni, care au luptat timp de peste 11 ore pentru a-l scoate pe bărbat de sub ruine. „Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a transmis Nicușor Dan.

Bărbatul a fost scos de sub ruine conștient

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, era originar din Suceava și locuia la periferia Romei. El lucra la lucrări de conservare a turnului Torre dei Conti, o construcție medievală aflată la marginea celebrului Forum Roman, în apropierea Colosseumului.

Turnul, gol și abandonat de ani de zile, s-a prăbușit parțial luni dimineață, iar Stroici a rămas blocat sub dărâmături aproape 12 ore. Echipele de intervenție italiene au folosit drone și utilaje speciale pentru a-l salva, în condiții extrem de riscante, existând pericolul ca turnul, înalt de 29 de metri, să se prăbușească din nou.

Bărbatul a fost scos de sub ruine la ora locală 23:00, conștient și vorbind cu salvatorii. „Inima lui s-a oprit în ambulanță”, au transmis reprezentanții spitalului Umberto I, unde medicii au încercat aproape o oră să-l resusciteze. Decesul a fost pronunțat la ora 00:20.

Reacții din Italia și România

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii: „Îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe, în numele meu și al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbușirea Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris”.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat că Stroici era cetățean român și că un alt conațional a fost rănit în același incident, aflându-se acum în afara oricărui pericol.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirii. Potrivit autorităților italiene, nu există un pericol iminent ca întreaga structură să se prăbușească.