Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Muncitorul român a fost scos de sub dărâmături, după prăbuşirea Torre dei Conti din Roma. Cine este acesta

Publicat:
Ultima actualizare:

După aproape 9 ore de la intervenţia echipelor de salvatori, Octavian Stroici, muncitorul prins sub dărâmăturile turnului din centrul Romei a fost scos la suprafaţă şi urmează să fie transportat la spital.

Octavian Stroici, alături de soţia sa. FOTO: Facebook Octavian Stroici
Octavian Stroici, alături de soţia sa. FOTO: Facebook Octavian Stroici

Muncitorul român prins sub dărâmături după prăbuşirea Torre dei Conti din Roma şi salvat după aproape 9 ore are 66 de ani, se numeşte Octavian Stroici şi este originar din Suceava.

Chiar în aceste momente, Octavian Stroici a fost extras de sub dărămâturi şi transportat la ambulanţă, care a plecat acum către spital.

Octav Stroici a plecat din Suceava în urmă cu mai mulți ani pentru a munci în Italia, unde s-a stabilit, împreună cu familia sa, în localitatea Monterotondo, situată la nord de Roma. A lucrat o viață întreagă în domeniul construcțiilor, fiind descris de colegi ca un om serios, harnic și discret, notează presa italiană. 

Soția sa se află  la locul tragediei, unde a venit imediat după ce a fost anunțată de autorități despre accidentul produs la Torre dei Conti. Martorii povestesc că femeia a așteptat ore în șir, în tăcere, cu privirea fixată spre ruine.

În apropierea zonei afectate se află și ambasadorul României în Italia, Gabriela Dancău, precum și reprezentanți ai consulatului român, care o sprijină pe femeie și țin permanent legătura cu autoritățile italiene.

„Nu poate vorbi”, au spus salvatorii despre Octav Stroici, care, deși rănit și prins sub dărâmături, a reușit să transmită semne de viață.

Dubla prăbușire care a zguduit Roma

Tragedia s-a produs luni dimineață, când o parte a Torre dei Conti, un turn medieval construit în secolul al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea, s-a prăbușit în timpul lucrărilor de restaurare. Monumentul, aflat între Piazza Venezia și Colosseum, era în curs de reabilitare și urma să fie transformat într-un muzeu și spațiu de conferințe.

Imagine de la faţa locului. FOTO: Vigilli del fuoco Italia
Imagine de la faţa locului. FOTO: Vigilli del fuoco Italia

Potrivit autorităților italiene, au avut loc două prăbușiri succesive: prima în jurul orei 10:30 GMT, iar a doua aproximativ o oră și jumătate mai târziu. Stroici se afla în interior, la un nivel inferior, când structura a cedat. Cei de la etajele superioare au încercat să fugă pe scări, dar Octav a fost surprins de dărâmături și a rămas blocat sub un morman de piatră, metal și praf.

Lupta pentru viață, pas cu pas

Autorităţile italiene au descris operațiunile de salvare, care au durat în jur de 10 ore, drept „extrem de delicate”. Intervențiile s-au făcut lent, strat cu strat, folosind atât utilaje speciale, cât și săpături manuale, pentru a evita alte surpări.

Salvatorii au creat o „cameră de aer”, care să permită oxigenarea spațiului în care se află bărbatul. Comunicarea cu el a fost intermitentă, dar salvatorii au avut confirmarea că „există semne de viață” și declarau că bărbatul răspundea ocazional la stimuli auditivi.

Soția sa a stat în tot acest timp la faţa locului, alături de colegii soțului și de oficialii români, urmărind toate acţiunile cu teamă și speranță.

loading Se încarcă comentariile...
