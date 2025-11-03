search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Furie în Italia după comentariile ironice ale Mariei Zaharova despre prăbuşirea turnului medieval din centrul Romei. Ambasadorul rus, convocat să dea explicaţii

Publicat:

Tensiunile diplomatice dintre Italia și Rusia cresc din nou, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat prăbușirea parțială a turnului medieval din centrul Romei, comparând incidentul cu o „prăbușire iminentă” a economiei italiene.

Maria Zaharova, acuzată că a luat în râs prăbuşirea turnului din centrul Romei. FOTO: Profimedia
Maria Zaharova, acuzată că a luat în râs prăbuşirea turnului din centrul Romei. FOTO: Profimedia

Ministerul italian de Externe a confirmat luni, 3 noiembrie, că ambasadorul Federației Ruse la Roma va fi chemat pentru explicații, din cauza comentariilor considerate jignitoare făcute de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, după incidentul din centrul Romei, unde o parte din Torre dei Conti, un turn medieval aflat în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit în timpul unor lucrări de restaurare.

Convocarea ambasadorului rus ar putea avea loc marți, 4 noiembrie, potrivit unor surse diplomatice citate de agenția EFE, iar scopul este de a exprima nemulțumirea guvernului italian față de tonul declarațiilor Moscovei.

Afirmaţiile jignitoare ale Mariei Zaharova

Maria Zaharova a reacționat pe canalul său de Telegram, folosind prăbușirea turnului pentru a lansa un atac ironic la adresa guvernului italian, pe fondul sprijinului acordat Ucrainei.

„Atâta timp cât guvernul italian continuă să risipească banii contribuabililor săi în mod inutil, Italia se va prăbuși complet, de la economie la turnuri. Aș dori să vă reamintesc că, în luna mai a acestui an, Ministerul italian de Externe a raportat că «sprijinul italian pentru Ucraina, inclusiv ajutorul militar și contribuțiile plătite prin mecanismele UE, se ridică la aproximativ 2,5 miliarde de euro, din care aproximativ 1 miliard de euro pentru refugiați, 310 milioane de euro pentru sprijinul bugetului de stat și 93 de milioane de euro pentru activități umanitare»”, a scris Maria Zaharova, luni, pe Telegram, potrivit presei italiene.

Comentariul a fost considerat de autoritățile italiene lipsit de respect față de o tragedie reală și un gest inacceptabil de propagandă, mai ales în contextul în care mai mulţi muncitori au fost răniți în incidentul de la Roma, printre care şi doi români, unul dintre ei fiind încă prins sub dărâmături.

Relațiile tensionate dintre Italia și Rusia

Convocarea ambasadorului rus vine pe fondul unei serii de tensiuni diplomatice repetate dintre Roma și Moscova. Aşa cum „Adevărul" a scris la acea vreme, în iulie, Rusia i-a inclus pe președintele Italiei, Sergio Mattarella, și pe alți oficiali italieni pe o listă de persoane acuzate de „comportament rusofob”, notează Agerpres.

Gestul Kremlinului a venit atunci ca o reacție la mai multe declarații ale președintelui italian, care, aflat într-o vizită la Hiroshima, a afirmat că Rusia este „promotoarea unei narațiuni nucleare noi și periculoase”, care normalizează ideea folosirii armelor nucleare în conflicte.

Cu o lună mai devreme, același lider italian compara invazia rusă din Ucraina cu „trăsăturile celui de-al Treilea Reich nazist”, în timpul unei ceremonii organizate la Universitatea din Marsilia.

Incidentul de la Torre dei Conti

Între timp, autoritățile italiene continuă operațiunile de salvare la Torre dei Conti, monument medieval construit în secolul al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea.

Turnul, aflat la jumătatea drumului dintre Piazza Venezia și Colosseum, urma să fie transformat într-un muzeu și spațiu cultural, însă o parte din structura de 29 de metri s-a prăbușit în timpul lucrărilor de restaurare.

„Încercăm să-l extragem în viață, dar situația este complexă din cauza riscului altor prăbușiri”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor italieni, referindu-se la muncitorul român prins sub dărâmături.

Un alt român a fost transportat la spital cu răni serioase la cap, dar este în afara pericolului, iar alți doi muncitori au suferit răni ușoare și au refuzat internarea.

Vă reamintim că luni, 3 noiembrie, au fost raportate două prăbușiri succesive ale turnului: prima în jurul orei 10:30 GMT, iar a doua la aproximativ o oră și jumătate distanță.

Europa

