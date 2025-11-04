A murit muncitorul român blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma. „Inima lui s-a oprit în ambulanţă”

Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC.

Octav Stroici a fost scos de sub dărâmături la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub moloz.

„Inima lui s-a oprit în ambulanţă”, au transmis reprezentanţii spitalului. Medicii nu au reuşit să îl salveze, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate timp de aproape o oră.

Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a confirmat că Stroici era cetăţean român, la fel ca un alt muncitor dintre cei trei scoşi de sub dărâmături. Unul dintre aceştia se află în stare critică.

Salvarea lui Stroici a fost descrisă iniţial drept „o realizare excepţională” de către pompierii italieni, care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de intervenţie au folosit drone şi utilaje de curăţare pentru a ajunge la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbuşească şi mai mult.

Bărbatul a fost conştient şi a vorbit cu echipele de urgenţă pe tot parcursul operaţiunii, în timp ce soţia sa se afla la faţa locului.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, era originar din Suceava şi locuia la periferia Romei. El efectua lucrări de conservare la turnul medieval, parte a complexului Forumului Roman. Clădirea era goală şi abandonată de mulţi ani.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă în legătură cu incidentul. Eforturile de salvare au fost întrerupte temporar după ce o a doua secţiune a turnului, înalt de 29 de metri, a început să se prăbuşească din nou, „cărămizile căzând ca o ploaie şi creând un nor uriaş de praf”, relatează presa italiană.

Prefectul Romei, Lamberto Giannini, a descris situaţia ca fiind „foarte complexă”:

„După prăbuşirea iniţială, pompierii au instalat o protecţie în jurul bărbatului blocat, astfel încât, atunci când s-a produs a doua prăbuşire, l-au protejat în mod evident.”

El a adăugat că operaţiunea de salvare a fost una de lungă durată din cauza necesităţii de a „atenua riscurile enorme cu care se confruntau persoanele care încercau să efectueze salvarea”.

Un pompier a fost transportat la spital cu o problemă la ochi, dar restul echipei a scăpat nevătămată şi a reluat căutările. Potrivit autorităţilor, nu există un pericol iminent ca turnul să se prăbuşească în totalitate.

Într-un mesaj postat pe X, premierul italian Giorgia Meloni a transmis: „Gândurile şi simpatia mea profundă se îndreaptă către persoana care luptă în prezent pentru viaţa sa sub dărâmături şi către familia sa, pentru care sper sincer că această tragedie va avea un deznodământ pozitiv.”

După anunţul decesului, Meloni a revenit cu un mesaj de condoleanţe: „Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris.”

Ea a mulţumit „încă o dată salvatorilor şi tuturor celor care au lucrat neobosit şi cu curaj pentru a încerca să-i salveze viaţa”.

Potrivit Policlinicii Umberto I, bărbatul a ajuns la camera de urgenţă la ora 23:05, în stop cardiac.

„A fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care fusese deja începută la locul prăbuşirii. La sosirea la secţia de urgenţe, echipa medicală a continuat resuscitarea timp de aproximativ o oră. În ciuda acestor eforturi, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită”, a transmis spitalul, precizând că decesul a fost pronunţat la ora 00:20.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius-Gabriel Lazurca a declarat că este „îngrijorat pentru muncitorii români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma”.

„Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături”, a transmis el înainte de finalizarea operaţiunii.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a confirmat că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, unul de 48 de ani şi celălalt de 66 de ani. MAE a precizat că românul transportat la spital este rănit uşor şi se află în afara oricărui pericol.