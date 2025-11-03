search
Luni, 3 Noiembrie 2025
O parte din edificiul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit luni, 3 noiembrie, în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii au salvat patru muncitori, operațiunile de salvare continuând.

UPDATE: 15.10 Român blocat sub dărâmături

Un muncitor blocat este de naționalitate română. Pompierii din grupul SAF (Speleo-Alpino-Fluvial) lucrează pentru a ajunge la el, încercând să treacă printr-o fereastră mică situată pe partea stângă a turnului, potrivit corriere della sera.

O parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit luni în timpul unor lucrări de renovare în apropierea forurilor imperiale, pompierii salvând patru muncitori, în timp ce unul a rămas prins sub dărâmături, potrivit Euronews.

Turnul, construit în 1238 de Papa Inocențiu al III-lea și situat în apropierea Colosseumului și a Forumului Roman din centrul istoric al Romei, era în curs de restaurare, lucrare finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență al Italiei, când s-a produs prăbușirea parțială în jurul orei 11:30.

Brigada de pompieri din Roma a trimis la fața locului trei echipe operaționale, două autospeciale cu scară și unități specializate. Trei lucrători blocați în vârful turnului au fost evacuați printr-o ușă cu ajutorul autospecialei cu scară, în timp ce un al patrulea lucrător a fost extras din structură.

”În urmă cu câteva minute s-a prăbușit o parte din “Torre dei Conti”, un monument istoric medieval din Forurile Imperiale din centrul istoric al Romei. În momentul prăbușirii se executau lucrări de renovare, conform declarațiilor pompierilor patru persoane au fost salvate.  Erau muncitori în construcții. Unul dintre ei era prins în dărâmături, în timp ce alți trei erau prinși deasupra. Aceștia au fost salvați de pompieri cu ajutorul unui camion cu scară.Imaginile video au fost surprinse de vrânceanul nostru Vasile Dogaru care lucrează în apropiere la construcția liniei de Metrou C. În acest moment Via Dei Fori Imperiale, strada care face legătura între Coloseum din Roma și Piazza Venezia, este închisă”, potrivit lui Ovidiu Burdușa, un român care administrază un hotel din capitala Italiei.

Rapoartele inițiale au indicat că o persoană a rămas sub dărâmături în timp ce operațiunile de salvare continuau.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a sosit la fața locului, în timp ce poliția locală din cadrul Grupului I Centro a închis traficul pietonal și auto de-a lungul Via dei Fori Imperiali pentru a facilita intervenția de urgență. De asemenea, la fața locului a fost prezentă Superintendența Capitoline.

Turnul fusese abandonat de ani de zile înainte de începerea actualului proiect de renovare. Autoritățile nu au oferit detalii cu privire la amploarea daunelor structurale sau la cauza prăbușirii.

Incidentul a avut loc într-una dintre cele mai vizitate zone ale Romei, adiacent sitului arheologic Forurile Imperiale, în inima cartierului istoric al capitalei italiene.

O a doua prăbușire la ora 12:50 a forțat pompierii să retragă autospecialele cu scară și să evacueze pentru siguranță.

Muncitorul cel mai grav rănit, în vârstă de 64 de ani, a fost transportat la spitalul San Giovanni în stare critică, cu un traumatism cranian. Alți doi au refuzat spitalizarea pentru zgârieturi minore.

Guvernatorul regiunii Lazio, Francesco Rocca, a declarat că persoana aflată încă sub dărâmături primește îngrijiri medicale și că „nu se crede că cineva se află în pericol de moarte”.

Ministrul italian al culturii, Alessandro Giuli, a fost prezent la fața locului alături de primarul Gualtieri. Parchetul a deschis o anchetă pentru agresiune prin neglijență, condusă de procurorii adjuncți Mario Dovinola și Antonino Di Maio.

Carabinierii și poliția judiciară specializată în accidente de muncă investighează prăbușirea. Procurorii au solicitat o expertiză a stadiului lucrărilor de construcție și a procesului de atribuire a contractelor.

Europa

