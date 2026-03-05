Aflat într-o vizită oficială în Polonia, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre cooperarea dintre cele două state pe plan militar, economic și diplomatic. Șeful statului a subliniat că România și Polonia au interese și viziuni comune în cadrul NATO și al Uniunii Europene și a transmis un mesaj de calm în contextul tensiunilor internaționale.

Președintele a explicat că vizita a inclus discuții cu liderii polonezi pe patru teme majore: securitate, economie, relații externe și cooperarea în cadrul Uniunii Europene. „Discuții comune cu fiecare dintre ei pe patru teme importante: securitate, economie, relații externe și Uniunea Europeană. Încep prin a spune că România și Polonia au în acest moment caracteristici similare. Sunt țări mari pe frontiera de est, implicate în NATO, țări care au profitat, care s-au dezvoltat în urma aderării la Uniunea Europeană”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că cele două țări susțin parteneriatul transatlantic și pot colabora mai strâns în interiorul Uniunii Europene. „Sunt țări care încurajează parteneriatul transatlantic, inclusiv în interiorul Uniunii, și țări care pot să profite din faptul că au pe foarte multe domenii o viziune comună, inclusiv în interiorul Uniunii, prin ceea ce înseamnă competitivitate în raportarea la strategiile mergale ale Uniunii”, a precizat președintele.

Cooperare militară și proiecte comune de apărare

În domeniul securității, președintele a spus că România și Polonia colaborează deja militar și discută despre proiecte comune. „Pe zona de securitate, deja există o colaborare între armatele noastre, noi suntem prezenți în Polonia, trupele poloneze sunt prezente în România. Am vorbit de achiziții comune, am vorbit de a fructifica împreună programul SAFE. Polonia este prima țară ca volum, România este a doua, am vorbit, cum am zis, de producții comune”, a afirmat Nicușor Dan.

De asemenea, liderii au discutat despre forumul B9, inițiativă lansată de România și Polonia în urmă cu aproximativ zece ani, care reunește statele NATO de pe flancul estic. „Am vorbit de forumul B9 care va avea loc în București. După cum știți, este o inițiativă a României și a Poloniei începută acum aproximativ 10 ani”, a spus președintele.

Un alt subiect important a fost securitatea regională. „Ne interesează foarte mult, după cum știți, și Marea Neagră, așa cum Polonia este interesată de Marea Baltică și am vorbit de un schimb de experiențe pe cum să facem acel hub de securitate la Marea Neagră, care este important pentru România”, a adăugat el.

Investiții și interes economic crescut

Pe plan economic, discuțiile s-au concentrat pe investiții și pe sprijinul pentru aderarea României la OCDE. „Polonia a reconfirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE. Am vorbit de cum să dezvoltăm investițiile, de oportunități comune de investiții”, a declarat președintele.

În cadrul vizitei, Nicușor Dan a participat și la un forum economic româno-polonez. „În urmă cu două ore am participat și la un forum de afaceri româno-polonez, cu peste 100 de companii poloneze interesate de dezvoltarea relațiilor cu România”, a spus el.

Discuții despre Moldova și Ucraina

Liderii au abordat și subiecte de politică externă, în special situația din regiune. „Pe partea de politică externă am vorbit foarte mult de Moldova și de Ucraina și de procesul de aderare al fiecăreia, de Ucraina, evident, de sprijinul pe războiul care este în desfășurare”, a precizat președintele.

Extinderea formatului B9, încă în discuție

Întrebat despre posibilitatea extinderii formatului B9, președintele Nicușor Dan a explicat că există discuții privind includerea unor state nordice, însă decizia finală nu a fost încă luată.

„După cum știți și la Vilnius, în urmă cu un an, au fost invitate țările nordice. Finlanda a fost acolo, Suedia a fost, Norvegia a fost, Danemarca a fost. Acum se pune în discuție ca o parte dintre aceste țări să devină chiar membre ale acestui format”, a spus șeful statului.

Acesta a subliniat că negocierile sunt în desfășurare și că este prea devreme pentru concluzii. „Sunt discuții în curs. N-ar fi profesionist să vorbesc în avans de niște discuții care nu au un rezultat predictibil în momentul de față, ci doar o intenție reciprocă de ambele părți”.

Situația românilor din Orientul Mijlociu

Președintele a fost întrebat și despre un scandal apărut în spațiul public, legat de repatrierea unor români din Orientul Mijlociu. Nicușor Dan a spus că nu are încă toate informațiile despre cazul individual menționat și că nu dorește să se pronunțe înainte ca situația să fie clarificată.

„Pe cazul individual nu vreau să spun prea multe. M-am informat și eu în aceste minute cât am putut împreună cu consilierii ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat scenariul cine ce a făcut și nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite în ceea ce privește situația de fapt”, a declarat el.

Șeful statului a explicat însă că autoritățile române gestionează repatrierea cetățenilor aflați în zona Golfului. „Am avut chiar ieri o discuție cu doamna ministru, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții, despre situația românilor care sunt în diferite țări ale Golfului. Doamna ministru și echipa dânsei au venit cu date precise despre câți români au contactat serviciile consulare și despre calendarul zborurilor pe care ei urmează să le facă pentru cei mai vulnerabili – persoane în vârstă, bolnavi, copii”.

El a recunoscut că pot apărea dificultăți într-o astfel de operațiune, dar a dat asigurări că situația este sub control. „Bineînțeles că tot timpul când organizezi o chestiune din asta pe care n-ai mai organizat-o se întâmplă sincope. Sună mai multă lume pe aceleași una-două persoane care au alt ritm de lucru în mod normal, dar una peste alta statul român controlează această situație în momentul ăsta”.

Clarificări despre „umbrela nucleară”

Președintele a oferit explicații și în legătură cu dezbaterea privind „umbrela nucleară” a Franței pentru Europa. Nicușor Dan a amintit că România beneficiază deja de protecția nucleară a NATO. „Încă din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de Statele Unite”, a spus el.

Totodată, liderul de la București a precizat că această protecție nu presupune amplasarea de arme nucleare pe teritoriul țării. „A fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar. În viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru”.

Referitor la discuțiile cu Franța, președintele a menționat că relația de cooperare militară este una veche. „Nu pot să vă spun mai mult decât că este o relație care vine de demult. Avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta. Este o relație care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat”.

Mesaj despre bugetul României

Întrebat despre tensiunile din coaliția de guvernare privind bugetul, președintele a transmis că România va avea buget în luna martie. „După ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia dintre partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”.

El a recunoscut că ar fi fost ideal ca bugetul să fie adoptat mai devreme. „Evident că ar fi fost bine să avem buget în noiembrie sau decembrie. Însă, pentru că există această îngrijorare și pentru că e o problemă importantă, m-am consultat cu liderii fiecăruia dintre partide și pot să vă spun ce v-am spus”.

În ceea ce privește măsurile sociale propuse de unele partide, președintele a spus că discuțiile sunt legitime, dar decizia finală aparține Guvernului și Parlamentului. „Bineînțeles că ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile pe care dumneavoastră le menționați, dar eu nu pot să cunosc decât cifrele mari și nu pot să vă răspund dacă există sau nu spațiu pentru diferite tipuri de cheltuieli”.

Apel la stabilitate politică

Președintele a comentat și tensiunile politice din coaliție, inclusiv discuțiile despre schimbarea premierului. „Mai bine sunt decizii, sunt contradicții uneori la nivel personal între oameni care trebuie să ia decizii din partea partidelor din coaliție. E mult mai bine ca tipul ăsta de decizii să fie luate fără o mare expunere publică, tocmai pentru ca să nu îngrijoreze și societatea și piețele financiare”.

Nicușor Dan a subliniat că, în actualul context regional, stabilitatea politică este esențială. „Suntem într-un context dificil, cu un război la graniță, nu suntem acolo”, a spus președintele, referindu-se la posibilitatea unor rupturi majore în coaliția de guvernare.

Prețurile carburanților și avertismentul Consiliului Concurenței

Întrebat despre evoluția prețurilor la carburanți și posibilele măsuri guvernamentale, președintele Nicușor Dan a explicat că situația este încă la început, iar stocurile existente nu au fost afectate.

„Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situație nouă. Pot să spun, cu titlu general, așa, grosier, în prețul benzinei pe care un om îl plătește la pompă, jumătate este prețul brut al petrolului rafinat și jumătate sunt taxele și accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe această componentă de taxe și accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”.

Referitor la rolul Consiliului Concurenței, președintele a spus că autoritatea monitorizează situația pentru a preveni creșteri nejustificate de prețuri. „Consiliul Concurenței s-a întâmplat în istoria lui să sancționeze și foarte sever practici anticoncurențiale. Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată și nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancționează peste o lună, se sancționează peste două, dar e foarte bine că președintele a ieșit și a avertizat că se uită exact la acest fenomen, pentru că bineînțeles că el are efect în lanț pe toată economia și pe nivelul de trai al oamenilor”.

Despre eventuale scheme de sprijin pentru populație, șeful statului a menționat că discuțiile vor avea loc când va fi nevoie: „Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuții, cum s-a mai întâmplat”.

Analiza numirilor pentru parchete

Întrebat despre propunerile pentru șefia marilor parchete, Nicușor Dan a explicat că va face o evaluare personală și detaliată: „Nu numai că voi face această analiză, am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. Adică m-am văzut cu zeci de procurori pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie. Această analiză amplă diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au fost fie au participat la concurs, fie au fost selectați, dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”.

Cazul MAE și reacția la situații sensibile

Referindu-se la cazul copiilor blocați în Orientul Mijlociu, președintele a reiterat necesitatea clarificării faptelor înainte de a trage concluzii: „Haideți să lămurim cine a făcut, cine a sunat, n-a sunat, cine a luat decizia. E un caz emoțional, da. Când vorbim de un copil, dar haideți să lămurim cu totul situația de fapt, ca să, în fine, să ne îndreptăm, dacă a greșit cineva, exact pe persoana vinovată”.