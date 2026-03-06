search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce înseamnă controlul complet al spațiului aerian iranian anunțat de SUA. Virgil Bălăceanu: Va fi o perioadă extrem de complexă

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat miercuri că forțele SUA și Israel vor deține controlul complet asupra spațiului aerian al Iranului în mai puțin de o săptămână. Dar ce implică, concret, această supremație aeriană? Ce urmează? Reprezintă ea sfârșitul amenințării iraniene? Într-o analiză pentru „Adevărul”, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a lămurit toate aceste chestiuni.

FOTO: The War Zone
FOTO: The War Zone

„Începând de aseară și în următoarele zile, în mai puțin de o săptămână, cele mai puternice două forțe aeriene din lume vor avea controlul complet asupra spațiului aerian iranian. „Spațiu aerian necontestat. Vom zbura zi și noapte, găsind, reparând și distrugând rachetele și baza industrială de apărare a armatei iraniene”, a declarat secretarul american al Apărării.

Virgil Bălăceanu: Nu mai ești obligat să lovești de la distanțe foarte mari

Potrivit Virgil Bălăceanu, SUA și Israel și-au demonstrat deja capacitatea de a-și impune supremația aeriană deasupra Teheranului, iar obținerea unui control deplin asupra spațiului aerian ar permite desfășurarea unor lovituri de la distanțe mai mici, cu un grad mai ridicat de precizie și eficiență.

„O facilitate militară, un complex militar foarte important, folosit de Comandamentul Central al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, de Forțele de Operații Speciale, de Comandamentul Cibernetic, de Comandamentul Forțelor Paramilitare Basij, de structurile de reprimare a manifestanților ar fi fost bombardat cu 250 de bombe. În momentul în care ai supremația aeriană, nu mai ești obligat să lovești de la distanțe foarte mari. Lovești de la distanțe mai mici, cu o cantitate mai mare de muniție, inclusiv bombe de aviație, și, ca atare, ai un succes mult mai bun al loviturilor, al efectului la țintă", a declarat generalul Bălăceanu pentru „Adevărul”.

Sistemele antiaeriene rusești nu și-au dovedit eficiența 

Unul dintre argumentele principale în favoarea rezistenței iraniene era dotarea cu sisteme de apărare antiaeriană de proveniență rusă, inclusiv celebrul S-300. Aceste sisteme sunt considerate printre cele mai performante din lume și au fost prezentate drept un scut credibil împotriva aviației israeliene sau americane. Realitatea operațională pare să contrazică această evaluare.

„Din moment ce ai supremație aeriană deasupra Teheranului și, în mod sigur, Teheranul a fost apărat și de sistemele de apărare antiaeriană și antirachetă S-300, înseamnă că acestea nu și-au dovedit eficiența și au fost neutralizate", a subliniat generalul.

Citește și: Lumea se pregătește pentru impactul unui război în Orientul Mijlociu care se propagă rapid. Consecințe pentru Europa

Infrastructura subterană, ultima redută iraniană

Controlul spațiului aerian deschide un nou capitol al operațiunii, cel mai dificil din punct de vedere tehnic și strategic: lovirea infrastructurii subterane iraniene. Iran și-a construit de-a lungul deceniilor un sistem extins de instalații subterane, baze de lansare a rachetelor balistice, depozite de muniție, centre de comandă-control, tocmai pentru a supraviețui unui atac aerian.

„Au opțiuni să lovească mai ales infrastructura adăpostită, unde, în mod sigur, iranienii și-au depozitat, pentru protejare, instalații de rachete, instalații de lansare a rachetelor balistice, depozite ale acestor rachete și alte elemente de comandă și control", a explicat generalul Bălăceanu.

Riscul este unul real. Dacă aceste complexe subterane nu sunt scoase din funcțiune, Iranul poate continua să riposteze prin rachete balistice și drone cu rază lungă de acțiune, chiar și fără supremație aeriană proprie.

„Dacă nu reușești să scoți din luptă și asemenea complexe subterane, există pericolul să fii lovit în continuare. Adică Iranul să riposteze în continuare folosind rachete balistice. Și aceeași chestiune este valabilă și în privința sistemelor de drone", a subliniat analistul militar.

De ce o invazie terestră este imposibilă în acest moment

Întrebarea firească, după obținerea supremației aeriene, este dacă urmează și o operațiune terestră. Doctrina militară clasică prevede că supremația aeriană precede și facilitează ofensiva la sol. Însă generalul Bălăceanu exclude categoric un astfel de scenariu în faza actuală, invocând argumente ce țin de logistica militară de bază.

„O invazie la sol nu se poate produce, pentru că nu sunt forțe dislocate în zonă. Într-o acțiune obișnuită, sigur că după ce ai supremația aeriană începi acțiunile terestre de amploare. Dar, deocamdată, nu avem o grupare de forțe, care trebuie să fie una importantă: 250.000 - 300.000 de militari și echipamentele aferente, ținând seama de capacitățile de apărare atât ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, cât și ale armatei iraniene ", a explicat Virgil Bălăceanu.

Scenariul cel mai plauzibil: dezintegrare, nu capitulare

În opinia generalului Bălăceanu, cel mai probabil scenariu de evoluție pe termen scurt a situației este încheierea operațiunilor militare, urmată apoi de un război civil.

„Cel mai plauzibil scenariu pentru următoarele săptămâni este încheierea operațiunii militare de lovire și probabilitatea destul de ridicată a unui război civil, din moment ce formațiunile kurde din Irak se pare că au trecut granița cu Iranul. Va fi o perioadă, să-i spunem, post-conflict, extrem de complexă și, dacă se va produce, de foarte lungă durată", a conchis generalul Virgil Bălăceanu. 

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
mediafax.ro
image
Uniforme de 250 de milioane de lei pentru Poliția Română, dar pantalonii se rup în misiune, din cauza ninsorii. Materialele vin din China și Turcia
fanatik.ro
image
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
playtech.ro
image
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Când se dau bani în plus pentru pensionari și mame. Discuția finală dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an!
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă