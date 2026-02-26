Breaking Trump, invitat la București pentru Summitul B9 din 13 mai, alături de Zelenski și Rutte. România, gazda flancului estic al NATO

România, gazda flancului estic al NATO: pe 13 mai, liderii din SUA, Ucraina și NATO se reunesc la București pentru a discuta sprijinul pentru Ucraina și noi modele de prezență militară aliată.

Președintele american Donald Trump a fost invitat la summit, însă, există posibilitatea ca acesta să fie reprezentat de senatorul Marco Rubio, potrivit Antena3.

La reuniune vor fi prezenți și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Reuniunea va aduce împreună statele de pe flancul estic al NATO -Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.

Summitul B9+ de la București se anunță decisiv pentru viitorul securității flancului estic al NATO și pentru sprijinul internațional acordat Ucrainei.

România a propus ca bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii să fie folosite pentru eforturile internaționale de reconstrucție a Ucrainei și pentru garanțiile de securitate post-război. Aceste baze vor găzdui trupe aliate, dar trupele române nu vor fi desfășurate în Ucraina.



