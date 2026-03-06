Decizie de ultimul moment pentru viitorul Farului Constanța. Cine preia conducerea clubului: „Se pare că va moșteni Farul!”

Kira Hagi ar putea deveni o piesă importantă în structura de conducere a clubului Farul Constanța în perioada următoare. Fiica lui Gheorghe Hagi este văzută ca o posibilă variantă pentru implicarea în administrarea clubului, mai ales în scenariul în care fostul mare internațional va accepta provocarea de a prelua echipa națională a României în această vară.

În cazul în care „Regele” va ajunge pe banca primei reprezentative, el ar trebui să se retragă din rolul de acționar majoritar la Farul, pentru a evita un posibil conflict de interese. În prezent, Gheorghe Hagi controlează pachetul principal de acțiuni al clubului constănțean, cu 79,9%. Fostul atacant Ciprian Marica deține 10% din club, în timp ce restul de 0,1% se află în posesia lui Zoltan Iasko, angajat în cadrul grupării de la malul mării.

Kira Hagi, lângă nume precum Gică Popescu, Stoichkov și Rivaldo

În ultima perioadă au apărut tot mai multe speculații legate de o posibilă reorganizare a acționariatului la Farul Constanța, în contextul în care Gheorghe Hagi ar putea renunța la pachetul majoritar de acțiuni. Printre variantele vehiculate pentru preluarea unei părți importante din club se numără mai multe nume cunoscute din lumea fotbalului.

Astfel, s-a vorbit despre implicarea lui Gică Popescu, dar și a foștilor mari fotbaliști Hristo Stoichkov și Rivaldo. Conform informațiilor apărute, Popescu și Stoichkov ar putea ajunge să dețină fiecare aproximativ 35% din acțiunile clubului, într-un eventual nou proiect de conducere

„Se pare că va moșteni Farul!”

Ideea unei posibile implicări a Kirei Hagi la Farul a fost menționată de actorul Constantin „Bebe” Cotimanis, care a colaborat cu tânăra în mai multe producții cinematografice și seriale de televiziune.

„Se pare că ea va moșteni Farul. E chestie pe surse, nu ți le spun... Dar asta e dorința lui Gică Hagi, Kira să conducă, să managerieze Farul, și are darul ăsta. Am întrebat-o: «Și tu accepți chestia asta?». «Mă mai gândesc, dar tare aș vrea». Iubește sportul, fotbalul, a crescut acolo și e crescută excepțional!”, a declarat actorul „Bebe” Cotimanis, conform GSP.