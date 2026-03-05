Imagini de la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Prima Doamnă a Poloniei, la Palatul Prezidențial din Varșovia

Partenera de viață a președintelui României, Mirabela Grădinaru, a avut, joi, o întâlnire oficială cu soția președintelui Poloniei, Marta Nawrocka, în cadrul vizitei pe care președintele României, Nicușor Dan, o efectuează în Polonia.

→ Imaginea 1/5: Partenera de viață a președintelui României, Mirabela Grădinaru, și soția președintelui Poloniei, Marta Nawrocka FOTO: Arhivă

Cuplurile prezidențiale român și polonez au fost primite la Palatul Prezidențial din Varșovia, în contextul Zilei Solidarității româno-polone, sărbătorită anual pe 3 martie. Această dată marchează semnarea Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă în 1921, simbol al legăturii profunde dintre cele două popoare.

După ceremonia de primire și discuțiile bilaterale, liderii celor două țări au subliniat importanța parteneriatului strategic pe Flancul Estic, sprijinul comun pentru Uniunea Europeană și pentru parteneriatul transatlantic, considerat esențial pentru securitatea Europei.

Președintele României a discutat cu omologul său polonez despre cooperarea în domeniul securității regionale, referindu-se la Marea Neagră pentru România și Marea Baltică pentru Polonia, dezvoltarea industriei de apărare și oportunități de achiziții și producție comună de echipamente militare.

→ Imaginea 1/5: Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Pe agenda întâlnirii au mai figurat cooperarea economică, investițiile, coordonarea pentru Summitul B9 din mai, la București, și subiecte de politică externă, precum situația din Ucraina și Republica Moldova.

Aflat în Polonia, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de calm în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, subliniind că nu există riscuri directe pentru securitatea României. Totodată, șeful statului a criticat dur regimul de la Teheran pentru „sponsorizarea terorismului” și a clarificat poziția țării noastre față de „umbrela nucleară” franceză.