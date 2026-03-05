search
Joi, 5 Martie 2026
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete

Condițiile de pensionare în România impun existența a minimum 15 ani de contributivitate pentru cei care ies la pensie la limita de vârstă și cel puțin 35 de ani de contribuții pentru cei care vor să se pensioneze anticipat. Însă sunt mulți români cărora le lipsesc ani de vechime, mai ales că au existat perioade în care angajatorii nu au plătit contribuțiile către stat.

Cineva copiază date din cartea de muncă într-un registru
Perioada minimă de contributivitate pentru pensionare este de 15 ani. Foto arhivă

Așa se face că unii români află abia când vor să depună cererea de pensionare că nu întrunesc condițiile, mulți dintre ei nemaiputând să-și tragă la răspundere foștii angajatori care au închis de mult timp firmele. Așa că, persoanele care se află în prag de pensionare mai au doar două variante pe care le pot pune în practică: în cazul pensionării anticipate, dacă persoana nu are cei minim 35 de ani de contribuții, mai poate aștepta până la împlinirea vârstei de pensionare pentru care sunt necesari doar 15 ani de contributivitate sau poate cumpăra perioada de contributivitate de la casa teritorială de pensii.

În prezent, sistemul de pensii publice este susținut aproape integral de contribuțiile salariaților, care virează către stat 25% din venitul brut, din care o parte - 4,75% - se duce către pensiile private obligatorii (Pilonul 2).

Astfel, la un salariu brut de 20.000 de lei (adică aproximativ 11.600 lei net) contribuția pentru pensii este de 5.000 lei lunar. La un salariu de 10.000 lei brut (adică aproximativ 5.800 lei net) contribuția pentru pensii este de 2.500 lei.

În cazul salariului minim brut pe economie, înghețat la nivelul de 4.050 lei, contribuția la sistemul de pensii este de 1.012,5 lei lunar, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) rotunjind suma în plus la 1.013 lei. Astfel, un an vechime poate fi cumpărat, azi, pentru suma de 12.156 de lei.

Cum însă din 1 iulie salariului minim brut pe economie va fi majorat la 4.325 de lei (2.508,5 lei net), contribuția la sistemul public de pensii va fi de 1.081,5 lei, CNPP putând rotunji și această sumă în plus la 1.082 lei lunar. Astfel, un an de vechime cumpărat după data de 1 iulie va costa 12.984 de lei, echivalentul a mai mult de 5 salarii minim nete pe economie.

Noua formulă de calcul a vechimii în muncă

Formula de calcul pentru stabilirea vechimii în muncă la pensionare a fost schimbată radical de la 1 ianuarie 2026, ținându-se cont de numărul de zile calendaristice, nu de numărul de zile lucrătoare ca până acum.

Astfel, din 2026 a fost modificată modalitatea de calcul care stabilește vechimea în muncă, dat fiind că angajatorii raportează numărul de zile lucrătoare pentru care s-a plătit cotizația, în timp ce stagiul de cotizare din noua lege a pensiilor se referă la zile calendaristice.

Un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), publicat în Monitorul Oficial luna trecută, stabilește procedura tehnică pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, necesară calculării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul include și formulele de conversie ce vor fi aplicate în acest proces.

Astfel, pentru perioada aprilie 2001-februarie 2003, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale se calculează astfel:

image png

Adică suma zilelor declarate în lună de către angajator/angajatori în condiţii normale, calculată în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin) - Z_NN_T - este egală cu numărul de zile lucrate în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare (NN).

Pentru perioada martie 2003-iunie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale se calculează astfel:

image png
Citește și: Se schimbă modul de stabilire a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Exemplu de calcul

Adică suma zilelor declarate de angajator (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin) = suma orelor de lucru de împărțit la norma - programul normal de lucru specific locului de muncă, exprimat în ore (poate avea valorile 8, 7 sau 6), înscris în declaraţia nominală de asigurare, de împărțit la numărul de zile lucrate în condiții normale.

Orele de lucru înseamnă numărul de ore lucrate/zi, astfel:

- în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă este egal cu norma;

- în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este egal cu numărul de ore prevăzut în contractul individual de muncă, înscris în declaraţia nominală de asigurare (poate lua valorile 1,2,3,4,5,6,7);

Începând cu iulie 2005, suma zilelor lucrate în lună în condiţii normale nu se mai calculează în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi:

image png

unde:

- Z_NN_T = suma zilelor declarate de angajator/angajatori în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin);

- NN = numărul de zile lucrate în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare.

Cu respectarea prevederilor legale, în mod similar se calculează:

- Z_SS_T = suma zilelor lucrate în lună în condiţii speciale;

- Z_DD_T = suma zilelor lucrate în lună în condiţii deosebite;

- Z_PP_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii normale;

- Z_PPS_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii speciale;

- Z_PPD_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii deosebite;

- Z_SOM_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin;

- Z_PP_SOM_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (ANOFM/AJOFM).

Ordinul stabilește și plafonarea numărului de zile lucrate la numărul de zile lucrătoare din lună.

Exemplu de calcul

Dacă un angajat a muncit 20 de zile într-o lună care de fapt are 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice stabilirea numărul de zile calendaristice de stagiu se face prin înmulțirea numărul de zile muncite efectiv (20) cu numărul de zile canendaristice (30), de împărțit la numărul de zile lucrătoare din acea lună (22) rezultând că numărul de zile calendaristice de stagiu este 27,27 zile.

Citește și: Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas

Pentru angajații care au lucrat pe tot parcursul anului, fără nicio întrerupere în afara concediului de odihnă, numărul de zile lucrate va fi egal cu cel al zilelor calendaristice, rezultând un stagiu de cotizare complet.

Pentru angajații care au lucrat cu jumătate de normă sau cu întreruperi ori a avut mai multe locuri de muncă în același timp, stagiul de cotizare se calculează proporțional pentru fiecare zi de muncă, fără a depăși însă numărul de zile lucrătoare din acea lună/an.

Procedura tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat de asiguraţii sistemului public de pensii poate fi citită integral AICI

