Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari

Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari deținute în statul din Golf, limitând astfel accesul Teheranului la valută și comerț global.

Reuters precizează că nu a putut confirma imediat informația. Ministerul de Externe al Emiratelor nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru comentarii în afara programului de lucru, scrie News.ro.

Autoritățile din EAU analizează mai multe măsuri împotriva rețelei de finanțare a Iranului, inclusiv înghețarea activelor unor companii-paravan, intensificarea controalelor asupra caselor de schimb valutar și posibile acțiuni maritime, precum sechestrarea unor nave iraniene.

Printre ținte s-ar putea afla și conturi afiliate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Statele Unite şi Israelul au lansat lovituri coordonate asupra Iranului sâmbătă, 28 februarie, ceea ce a determinat Teheranul să riposteze cu lansări de rachete către Israel şi către mai multe locații din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Oficialii din Emiratele Arabe Unite au avertizat în mod privat Iranul cu privire la posibilele măsuri pe care le-ar putea lua împotriva Teheranului, potrivit Wall Street Journal, care adaugă că nu este clar dacă şi când guvernul va pune în aplicare aceste măsuri.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a oferit marți, 3 martie, date detaliate privind amploarea atacurilor aeriene îndreptate împotriva țării.

Generalul de brigadă Abdul Nasser Mohammed Al-Humaidi, purtător de cuvânt al apărării, a declarat că de la începutul conflictului au fost lansate 186 de rachete către teritoriul EAU.

Sistemele de apărare aeriană au interceptat cu succes 172 dintre acestea, în timp ce 13 au căzut în mare. O singură rachetă ar fi căzut pe teritoriul țării.

Pe lângă atacurile cu rachete, EAU au detectat 812 drone lansate către țară. Dintre acestea, 755 au fost interceptate, iar 57 au căzut pe teritoriul țării. Sistemele de apărare au identificat și distrus, de asemenea, opt rachete de croazieră.

Autoritățile au confirmat că trei persoane și-au pierdut viața în Emiratele Arabe Unite de la începutul escaladării, iar 68 au suferit răni ușoare. Au fost raportate pagube minore până la moderate la unele facilități civile, însă infrastructura critică rămâne operațională.