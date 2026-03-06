search
Craiova îl scoate pe Baiaram la vânzare: „Cu siguranță plec. Conducerea știe!”. Atacantul poate prinde un transfer record

Publicat:

Ștefan Baiaram, în vârstă de 23 de ani, se pregătește să încheie capitolul la Universitatea Craiova. După victoria cu 3-1 obținută împotriva celor de la CFR Cluj, rezultat care a adus calificarea în finala Cupa României, jucătorul a lăsat de înțeles că, din această vară, va evolua pentru un alt club.

Ștefan Baiaram Foto/Instagram
Ștefan Baiaram Foto/Instagram

Conform informațiilor publicate de Transfer Feed, conducerea clubului din Bănie ar fi stabilit deja suma pentru care este dispusă să îl cedeze. Astfel, echipele interesate de transferul lui Baiaram ar trebui să plătească aproximativ 7 milioane de euro pentru a-l achiziționa.

„Dacă iau titlul și Cupa, pot să plec liniștit!”

La interviul acordat imediat după meciul din Cupă, cu CFR, purtătorul tricoului cu numărul 10 la Craiova a confirmat că despărțirea de echipă este foarte probabilă în perioada de mercato din vară.

Eventul ar fi cel mai frumos vis, ar fi ceva incredibil. Pentru asta m-am apucat de fotbal, să iau titlul cu Universitatea Craiova. Dacă iau și Cupa, pot să plec liniștit.

Da, cu siguranță la vară voi pleca. Nu vreau să repet ce am spus de atâtea ori. Vreau să plec, vreau să iau campionatul. Doar am avut o discuție cu conducerea, mi-a promis că, dacă totul va fi bine anul acesta, mă va lăsa să plec. Nu mi-am dorit să plec, îmi doresc să iau campionatul, să rămân în istoria acestui club, apoi pot să plec la mai bine. Eu și conducerea știm că o să plec!, a declarat Ștefan Baiaram.

Pe locul 3 în topul celor mai profitabile transferuri ale Craiovei

Dacă mutarea se va concretiza pentru suma vehiculată, Ștefan Baiaram ar urca pe locul al treilea în topul celor mai profitabile transferuri realizate de Universitatea Craiova. În fața sa s-ar afla doar Valentin Mihăilă, cedat pentru 9,1 milioane de euro la Parma Calcio 1913, și Alexandru Mitriță, transferat pentru 8 milioane de euro la New York City FC.

În actualul sezon, Baiaram a avut evoluții constante pentru formația din Bănie, bifând 38 de apariții în toate competițiile, perioadă în care a marcat de 12 ori și a oferit patru pase decisive. Potrivit platformei de specialitate Transfermarkt, valoarea sa de piață este estimată în prezent la aproximativ 4.5 milioane de euro.

