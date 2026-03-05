search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi reguli pentru energie și gaze (2026-2027). Anunțul premierului Ilie Bolojan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că Guvernul a reglementat prețurile la gaze din aprilie 2026 până în aprilie 2027 și se lucrează la un mecanism prin care prețurile energiei electrice nu vor mai crește.

Premierul Ilie Bolojan
Premierul a spus că preţul gazelor va fi stabil în perioada aprilie 2026 - aprilie 2027

„Am stabilit un mecanism prin care prețurile nu vor crește. România își va dubla capacitatea de producție a gazelor, iar oferta de gaz de pe piață va fi suficientă. O treime din gazele consumate în România provine acum din importuri”, a declarat premierul.

„Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menţinerea preţurilor la gaz la locuinţele din România, deci la persoanele casnice, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor", a spus premierul, la finalul şedinţei de guvern.

El a menţionat că decizia de a stabili un mecanism pentru menţinerea preţurilor a fost luată din trei considerente. Astfel, în 2027, România urmează să îşi dubleze capacitatea de alimentare cu gaz.

Vom deveni practic independenţi şi cel mai bun moment pentru liberalizare în piaţa de gaz, pentru a nu avea niciun fel de şoc de creştere de preţuri, este în momentul în care oferta de gaz pe piaţă va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producţia internă şi o treime din importuri", a precizat Bolojan.

Al doilea motiv este legat de asigurarea predictibilităţii economice şi sociale. În acest acest sens, Bolojan a afirmat că una dintre ţintele pe care Guvernul şi le-a asumat este coborârea ratei inflaţiei, iar o creştere a preţurilor la energie ar putea genera "puseuri" inflaţioniste.

Al treilea motiv ţine de situaţia pe care o avem în zona Golfului, unde, inevitabil, din cauza sincopelor care au loc în aprovizionarea pieţelor globale cu ţiţei, cu gaz, suntem în situaţia în care, chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, totuşi, datorită faptului că preţurile pe aceste pieţe se formează la nivel global, în mod inevitabil există efecte şi asupra noastră", a mai spus el.

Se încearcă limitarea scumpirilor carburanților

Legat de scumpirile combustibililor, premierul a afirmat că sunt puseuri inflaționiste.

„Trebuie să reducem rata inflației, cu efecte asupra relansării economice. Situația din zona Golfului, inevitabil din cauza sincopelor în aprovizionarea cu țiței, cu gaz, suntem în situația în care, deși nu depindem foarte mult, în mod inevitabil există efecte marginale și asupra noastră.

Mai trebuie să acționăm, am discutat cu dl ministru Ivan, pentru a limita efectele asupra costurilor aprovizionării cu motorină și benzină. Speranța este ca într-un termen cât mai scurt să se deschidă circulația prin Ormuz și să intre totul într-un circuit previzibil, iar scumpirile la carburanți să fie marginale. Facem ce ține de noi să limităm aceste efecte”, a declarat premierul.

Citește și: Guvernul prelungește plafonarea prețului la gaze: 0,31 lei/kWh pentru încă un an. Bogdan Ivan: „Românii nu vor plăti mai mult”

Plan pentru scăderea prețurilor la energie

Ilie Bolojan a afirmat că s-a discutat despre un plan „pe care-l vom anunța până la sfârșitul lunii martie” pentru scăderea prețurilor la energie electrică. 

Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru (ministrul Energiei - n.r.), pe care-l vom anunţa până la sfârşitul lunii martie, care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcţii importante pe care le-am discutat şi pe care vom lucra, în aşa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta", a declarat Ilie Bolojan, joi, la Palatul Victoria.

El a precizat că măsurile vizează, între altele, "deblocarea capacităţilor de reţea".

Deci, desfiinţarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit, practic, întreaga capacitate de racordare la reţelele de electricitate şi trebuie să eliberăm aceste reţele pentru a deschide piaţa pentru cei care vor să investească cu adevărat şi a reduce costurile", a explicat Bolojan.

E nevoie, apoi, de creşterea capacităţilor de stocare, a adăugat acesta.

i prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe Fondul de modernizare, pentru a cofinanţa investiţii în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creşterea capacităţilor de stocare ne va permite să reducem un preţ care este foarte ridicat în orele de vârf, în aşa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină", a afirmat Bolojan.

O măsură importantă este cea de a urgenta investiţiile în zona sistemului energetic. Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare, a mai precizat premierul.

De asemenea, lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în aşa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investiţiilor, care înseamnă întăriri de reţele, extinderi de reţele, investiţii în producţie, interconectări şi aşa mai departe. Pentru că doar printr-o creştere a capacităţilor de producţie putem, în termeni reali, să reducem preţul", a mai declarat Bolojan.

Premierul a menţionat şi aspectul legat de îmbunătăţirea administrării companiilor de stat din domeniu.

NuclearElectrica şi Hidroelectrica, cumulat, produc peste 40% din producţia noastră de energie. De exemplu, Transelectrica, Complexul Oltenia şi aşa mai departe, fiecare îmbunătăţire la o companie care este un operator important înseamnă preţuri mai bune, o eficienţă mai mare. Şi nu în ultimul rând, trebuie să susţinem o competitivitate ridicată pe piaţa de energie, în aşa fel încât când ai oferte mult mai bune în piaţă, cetăţenii României să ştie şi să poată să acceseze cea mai bună ofertă pentru a pune presiune pe această piaţă, pentru a avea preţuri în piaţă, în aşa fel încât să avem şi o energie mult mai ieftină", a evidenţiat Bolojan. 

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că prețul la gaze va rămâne stabil indiferent de fluctuațiile internaționale.

Proiectul care stabilește cum va fi reglementat prețul la gaze naturale de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027 a fost publicat în februarie 2026 și conține planul Guvernului de a ține sub control prețurile la gaze pentru populație încă un an, dar în același timp să înceapă trecerea treptată spre o piață complet liberalizată (adică fără intervenții directe asupra prețurilor). 

