Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
„Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost”: CTP explodează după declarațiile lui Nicuşor Dan privind umbrela nucleară a Franței

Publicat:

Cristian Tudor Popescu a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicuşor Dan, criticând poziția acestuia privind colaborarea nucleară cu Franța și reacția în actualul context al escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

CTP, declaraţii extrem de virulente la adresa lui Nicuşor Dan. FOTO: arhivă
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu a publicat joi, 5 martie, poate cel mai dur mesaj al său la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, acuzându-l de prostie şi laşitate pentru lipsa unei poziții clare în legătură cu direcția României, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Declarațiile vin după ce șeful statului a evitat un răspuns tranșant privind oferta de cooperare nucleară primită din partea Franţei și a anunțat că nu va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării decât în momentul în care pericolul pentru România va deveni „iminent”.

„Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot

După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: «Și mă opresc aici...», plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc:

Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo de faptul că l-am votat și îl voi vota întotdeauna când concurează cu G. Simion, spun că prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru. Aceasta este explicația amânărilor sale în neștire”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Joi seară, la întrebările privind propunerea Franţei, președintele a amintit că România beneficiază deja de protecția nucleară a NATO. „Încă din momentul în care România a intrat în NATO este protejată de umbrela nucleară NATO, asigurată de Statele Unite”, a spus șeful statului.

Totodată, liderul de la București a precizat că această protecție nu presupune amplasarea de arme nucleare pe teritoriul țării. „A fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României, ca să fie foarte clar. În viitorul mediu nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru”.

Referitor la discuțiile cu Franța, președintele a menționat că relația de cooperare militară este una veche. „Nu pot să vă spun mai mult decât că este o relație care vine de demult. Avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta. Este o relație care se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat”.


