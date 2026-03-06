Planul Israelului pentru faza a doua a războiului: lovituri asupra buncărelor secrete ale Iranului

Războiul purtat de Israel împotriva Iranului intră într-o nouă etapă, una mult mai delicată și mai periculoasă, potrivit unor surse familiarizate cu planurile militare ale statului evreu. Dacă primele zile ale conflictului au vizat infrastructura militară vizibilă și liderii regimului de la Teheran, următoarea fază ar urma să se concentreze pe ținte ascunse adânc sub pământ: buncărele în care sunt depozitate rachetele balistice ale Iranului, scrie straitstimes.com.

Două surse apropiate operațiunilor militare israeliene au declarat că avioanele de luptă ale Israelului se pregătesc să lovească instalațiile subterane în care sunt stocate rachete și echipamente militare. Informațiile au fost oferite sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul extrem de sensibil al operațiunilor aflate în desfășurare.

Conflictul, declanșat printr-o ofensivă aeriană comună a Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, se apropie de sfârșitul primei săptămâni. Primele lovituri au avut un impact major asupra conducerii iraniene și au declanșat rapid o escaladare regională: Iranul a răspuns cu atacuri asupra Israelului, dar și asupra unor ținte din Golf și Irak, în timp ce armata israeliană a extins operațiunile și asupra unor poziții din Liban.

Potrivit armatei israeliene, sute de lansatoare de rachete iraniene amplasate la suprafață au fost deja distruse. Acestea reprezentau o amenințare directă pentru marile orașe israeliene.

A doua fază a campaniei militare ar urma să vizeze depozitele subterane în care Iranul își păstrează o parte importantă din arsenalul de rachete balistice, precum și infrastructura tehnică aferentă. Unul dintre oficialii citați afirmă că obiectivul Israelului este neutralizarea capacității Iranului de a lansa atacuri aeriene asupra teritoriului israelian până la finalul războiului. În paralel, operațiunea urmărește și slăbirea sau eliminarea actualei conduceri a Republicii Islamice.

În primele zile ale ofensivei, armata israeliană a susținut că, împreună cu forțele americane, a reușit să obțină controlul asupra unei mari părți a spațiului aerian iranian.

Pe 5 martie, într-un comunicat oficial, armata a anunțat că aviația a lovit în cursul nopții „o infrastructură subterană utilizată de regimul iranian pentru depozitarea rachetelor balistice, precum și instalații de stocare pentru rachete destinate utilizării împotriva aeronavelor”.

Până acum, însă, armata israeliană nu a confirmat în mod explicit atacuri asupra unor astfel de instalații subterane, potrivit unei analize a comunicatelor publice emise de la începutul operațiunii comune americano-israeliene din 28 februarie.

Estimările privind arsenalul de rachete al Iranului diferă considerabil

Armata israeliană evalua stocul la aproximativ 2.500 de rachete înainte de izbucnirea conflictului, în timp ce alți analiști cred că numărul ar putea ajunge chiar la 6.000.

Dimensiunea reală a arsenalului rămas ar putea avea un rol decisiv în evoluția războiului. Teheranul a continuat să lanseze rachete atât asupra Israelului, cât și asupra altor ținte din regiune.

Douglas Barrie, expert al Institutului Internațional pentru Studii Strategice din Marea Britanie, afirmă că Iranul dispune încă de un număr de rachete de croazieră capabile să lovească ținte terestre. Acestea sunt arme de precizie care zboară la altitudine joasă, tocmai pentru a evita detectarea de către radar.

Între timp, avioanele de luptă israeliene au efectuat aproape neîntrerupt misiuni de bombardament începând cu 28 februarie. Ritmul operațiunilor s-a intensificat după ce militanții Hezbollah, sprijiniți de Iran, au lansat rachete din Liban asupra Israelului, provocând riposte aeriene israeliene puternice, inclusiv în zona Beirutului.

În unele cazuri, aceleași aeronave israeliene au lovit ținte atât în Iran, cât și în Liban în cadrul aceleiași misiuni. Potrivit unor surse din domeniul securității israeliene, avioanele bombardau obiective din Teheran sau din vestul Iranului la ieșirea din spațiul aerian israelian, iar la întoarcere loveau poziții ale Hezbollah din Liban.

Oficiali israelieni și americani afirmă că numărul lansărilor de rachete balistice și drone din Iran a scăzut după 28 februarie. Ei pun această reducere parțial pe seama loviturilor aeriene asupra rampelor de lansare și a infrastructurii militare iraniene.

Armata israeliană susține însă că există și o altă posibilă explicație: Teheranul ar putea încerca să își conserve arsenalul de rachete în perspectiva unui conflict de uzură de lungă durată.

Eran Lerman, fost adjunct al consilierului pentru securitate națională al Israelului, spune că speranța inițială a planificatorilor militari era ca, după primul val de lovituri, sistemul de putere de la Teheran să înceapă să se prăbușească rapid.

„Dar acest lucru nu s-a întâmplat încă”, a declarat Lerman. „Iar cât timp regimul rezistă, capacitățile sale trebuie erodate treptat, tot mai mult.”