Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Daciana Sârbu: „Țoiu se luptă cu mine, îi fac plângere penală. Copilul meu nu are nicio vină că o cheamă cumva”

Publicat:

Daciana Sârbu o acuză pe Oana Ţoiu că ar fi intervenit pentru a împiedica îmbarcarea fiicei sale, Irina Ponta, într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite și anunță că va depune plângere penală împotriva ministrului de Externe.

Oana Ţoiu şi Daciana Sârbu. FOTO: Facebook
Oana Ţoiu şi Daciana Sârbu. FOTO: Facebook

Un nou scandal politic a izbucnit după ce Irina Ponta, fiica Dacianei Sârbu și a fostului premier Victor Ponta, nu a mai fost lăsată să urce într-un autocar care urma să transporte cetățeni români către aeroport, pentru repatriere din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit Dacianei Sârbu, situația ar fi fost generată de o intervenție a ministrului de Externe, Oana Ţoiu, care ar fi contactat consulatul României din Dubai invocând o posibilă problemă de imagine. În urma acestui demers, susține ea, fiica sa ar fi fost oprită din procedura de îmbarcare.

De asemenea, ea ţinut să să clarifice şi motivul pentru care Irina se afla în Dubai, în contextul în care în spaţiul public au apărut discuţii că aceasta locuieşte şi studiază acolo.

Astfel, Dacia Sârbu a povestit că fiica sa se afla în Dubai de o săptămână, pentru a susține un interviu la o universitate unde aplicase și fusese invitată oficial. Ea studiază în România, iar deplasarea în Emirate a avut strict scop academic. Tânăra a fost cazată în campusul universității, iar reprezentanții instituției au condus-o la consulat atunci când a fost anunţată că se află pe lista românilor care urmează să se întoarcă în ţară cu următorul zbor.

„Am simţit că înnebunesc”

Daciana Sârbu afirmă că fiica sa se afla pe lista consulatului, fiind înregistrată ca minor neînsoțit şi descrie momentele dramatice prin care a trecut familia în ultimele zile.

„Doamna Țoiu nu se luptă cu Ponta, se luptă cu Daciana Sârbu. Mi-am sunat copilul și l-am auzit plângând. Am simțit că înnebunesc. «Este o vulnerabilitate de imagine și nu se poate urca în acel avion», asta mi s-a spus. Eu am pornit acest scandal pentru că copilul meu nu are nicio vină că o cheamă cumva.

De sâmbătă am dat mii de telefoane - la consulat, la prieteni, la agenții de turism - să găsim o rută să plece cumva. E de joi acolo. Trebuia să plece duminică, iar sâmbătă a început războiul. De atunci am încercat să găsesc o rută să plece.

Am așteptat să se întâmple ceva, să o punem pe un zbor de linie. Am sunat, ca toți ceilalți, la consulat, să încercăm să aflăm cum putem să scoatem copilul din țară. Nu am dat din picior: «Să ajungă acum pe un zbor!». Am făcut ce face orice părinte disperat.

Eram pe listă la consulat, pentru că am anunțat că este copil minor neînsoțit. Un om în situația mea, care în fiecare seară stă pe telefon cu copilul, că primește alarmă, merge în subsol și plânge…

Azi au transferat-o de la Abu Dhabi la consulat, pentru că ni s-a spus că îndeplinește criteriul că este minor și neînsoțit. Am zis: «Ok, trebuie să fie la 9 la consulat».

La 11 m-a sunat plângând. A ajuns la consulat. Înainte să urce în autocar, m-a sunat să-mi spună că nu i se dă voie să urce. Ei nu i s-au dat explicații”, a povestit Dacia Sârbu ce s-a întâmplat în cursul zilei de miercuri, insistând pe ideea că ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, se războieşte nu cu politicianul Victor Ponta, ci cu ea, mama Irinei.

„E foarte greșit că acest război se duce în zona Ponta - ministrul de Externe, fiica lui Ponta. Copilul nu avea nicio vină.

Nu pot să explic de ce acum nu se urcă în avionul acela. N-a luat locul nimănui. Am fost pusă în această situație pe care nu am anticipat-o. Nu am tras sfori ca să fie în avion. Avea o mare problemă: nu o chema cum trebuie”, a insistat Daciana Sârbu.

Fosta soţie a lui Victor Ponta a declarat că Oana Ţoiu a invocat o „problemă de imagine” şi cerut ca Irina Ponta să nu mai fie transportată la avion şi a anunţat că îi va face acesteia plângere penală.

În acest moment, familia caută o altă soluţie după ce şi zborul către Paris, pentru care reuşiseră să-i achiziţioneze Irinei un bilet, a fost anulat.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre scandalul repatrierii Irinei Ponta și a spus că nu are încă toate informațiile despre caz.

Pe cazul individual nu vreau să spun prea multe. M-am informat și eu în aceste minute cât am putut împreună cu consilierii ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat scenariul cine ce a făcut și nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite în ceea ce privește situația de fapt”, a declarat el.

Șeful statului a explicat însă că autoritățile române gestionează repatrierea cetățenilor aflați în zona Golfului. „Am avut chiar ieri o discuție cu doamna ministru, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții, despre situația românilor care sunt în diferite țări ale Golfului. Doamna ministru și echipa dânsei au venit cu date precise despre câți români au contactat serviciile consulare și despre calendarul zborurilor pe care ei urmează să le facă pentru cei mai vulnerabili – persoane în vârstă, bolnavi, copii”.

El a recunoscut că pot apărea dificultăți într-o astfel de operațiune, dar a dat asigurări că situația este sub control. „Bineînțeles că tot timpul când organizezi o chestiune din asta pe care n-ai mai organizat-o se întâmplă sincope. Sună mai multă lume pe aceleași una-două persoane care au alt ritm de lucru în mod normal, dar una peste alta statul român controlează această situație în momentul ăsta”.

Politică

