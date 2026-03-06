search
Vineri, 6 Martie 2026
Video Israelul lovește Beirutul cu 26 de raiduri aeriene. Hezbollah amenință localitățile de la graniță

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc dramatic după ce armata israeliană a lansat zeci de atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, vizând infrastructura Hezbollah. În paralel, au fost raportate lovituri și asupra Iranului, în timp ce Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra mai multor state din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Sursa video: X/ @TheIntelVault

Armata israeliană a anunțat că a efectuat în cursul nopții o serie amplă de atacuri aeriene în zona Dahieh din Beirut, o suburbie din sudul capitalei Libanului cunoscută ca bastion al Hezbollah, potrivit The Guardian.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), au fost lansate 26 de lovituri aeriene, care au vizat infrastructura grupării militante. 

Printre obiectivele bombardate s-ar fi aflat un centru de comandă al consiliului executiv al Hezbollah și o instalație în care erau depozitate drone folosite pentru atacuri împotriva Israelului.

Înaintea bombardamentelor, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru întreaga populație din suburbiile sudice ale Beirutului, unde trăiesc aproximativ 500.000 de oameni. Decizia a provocat panică în rândul locuitorilor, iar numeroase drumuri au fost blocate de coloane de mașini ale celor care încercau să fugă sau să se adăpostească.

Bilanțul victimelor crește

Atacurile au loc în ciuda apelurilor venite din partea mai multor lideri internaționali, printre care și președintele Franței, Emmanuel Macron, care au cerut Israelului să nu extindă conflictul în Liban.

Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, cel puțin 123 de persoane au murit și alte 683 au fost rănite în urma loviturilor israeliene lansate începând de luni.

Sursa video: X/ @HINDUSTAN_PLUSE

În replică, Hezbollah, gruparea armată libaneză susținută de Iran, a transmis vineri un avertisment către locuitorii israelieni din apropierea frontierei.

Militia a cerut evacuarea localităților aflate la mai puțin de 5 kilometri de granița cu Libanul. „Agresiunea armatei voastre împotriva suveranității libaneze și a cetățenilor pașnici, distrugerea infrastructurii civile și campania de expulzare pe care o desfășoară nu vor rămâne fără răspuns”, a transmis Hezbollah într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, în limba ebraică.

Atacuri raportate și în Iran

Situația s-a complicat și mai mult după ce, în cursul nopții, au fost raportate lovituri israeliene și pe teritoriul Iranului.

Armata israeliană a declarat vineri dimineață că a început un val amplu de atacuri asupra Teheranului”, capitala iraniană.

Martori citați de agenția AP au descris bombardamentele drept extrem de puternice, spunând că exploziile au zguduit locuințele din zonă. Alte deflagrații au fost raportate în apropierea orașului Kermanshah, într-o regiune unde se află mai multe baze de rachete.

Ripostă iraniană în statele din Golf

În același timp, Iranul a lansat vineri atacuri cu rachete și drone asupra Kuweitului, Qatarului, Arabiei Saudite și Bahrainului, state care găzduiesc baze militare americane. Deocamdată, nu există informații despre victime în urma acestor atacuri.

Escaladarea rapidă a violențelor ridică temeri că conflictul ar putea degenera într-o confruntare regională de amploare, implicând mai multe state din Orientul Mijlociu.

