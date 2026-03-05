Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”

Activista Dana Hering și Daciana Sârbu au avut un schimb de replici acide pe rețelele sociale, după controversa legată de zborul de repatriere din Dubai spre România, din care fiica minoră a fostului premier Victor Ponta a fost exclusă. Discuția a pornit de la o postare a Danei Hering, care i-a luat apărarea ministrului de Externe Oana Țoiu, după ce au apărut informații că ar fi intervenit pentru ca Irina Ponta să nu plece cu zborul de repatriere din Dubai spre România.

Fata fusese convocată la consulat și urcase într-un autocar care urma să o ducă la aeroport, însă a fost dată jos în urma unui telefon care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ar fi fost dat de ministrul de Externe, Oana Țoiu.

La conferința de presă organizată de Ministerul Afacerilor Externe, subiectul a fost ridicat de toți jurnaliștii, care au întrebat dacă ministrul a intervenit personal pentru ca Irina Ponta să fie dată jos din autobuz, însă Oana Țoiu a evitat să confirme sau să infirme implicarea sa.

„Acum am văzut și eu conferința de presă.

Absolut jenant jurnalismul din România, sub orice critică.

Oare cum s-au simțit TOȚI părinții din România, văzând că doar fata lui Ponta contează?

Oare cum s-au simțit copiii care sunt încă departe și NU sunt fata lui Ponta?

Și de ce fata lui Ponta trebuie să fie subiectul numărul 1 într-o conferință a ministrei MAE, cu mii de oameni care încearcă să găsească soluții de a ajunge acasă și atâtea teme care e nevoie să fie lămurite?

În orice țară cu democrație funcțională, orice demnitar care, în situații de criză, își prioritizează familia pe criterii politice, în detrimentul altor cetățeni, ar trebui să își dea demisia în secunda doi.

Fata de aproape 18 ani a lui Ponta, care trăia neînsoțită într-un apartament din Dubai, lua locul unui alt copil, pentru că mai sunt 94 de copii care așteaptă zborul spre România. Dar asta nu-i interesează pe jurnaliștii neamului”, a scris iniţial activista Dana Hering pe Facebook, care a postat, printre altele şi declaraţia de avere a lui Victor Ponta, pentru a sublinia faptul că fiica fostului premier nu reprezenta o prioritate pentru Ministerul de Externe.

Reacția Dacianei Sârbu

La scurt timp, Daciana Sârbu, mama Irinei şi fosta soţie a lui Victor Ponta, a comentat la postarea Danei Hering, subliniind că fata este încă minoră şi că nu s-a intervenit pentru a grăbi întoarcerea fiicei în ţară.

Pe lângă enumerarea criteriilor care o calificau pe Irina pentru zborul de repatriere, Dacia Sârbu a reluat acuzele la adresa ministrului de Externe, Oana Ţoiu, despre care afirmă că a sunat personal la consulat şi a împiedicat plecarea Irinei din Dubai.

„Stimată doamnă,

1. Irina este minoră până împlinește 18 ani – așa e legal!

2. Irina NU este rezidentă în UAE.

3. Eu nu am vorbit cu nimeni – ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman, pentru că am anunțat consulatul de sâmbătă că e acolo și că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede, cum au făcut atâția români până li s-a mai răspuns la telefon.

4. Zborul este pe jumătate gol – deci nu lua locul nimănui.

5. Sper să vă puteți pune în locul meu când sună copilul și plânge că stă în subsol și să nu fiți vreodată în situația asta.

Dacă era «privilegiată»”, zbura de sâmbătă, cum s-au întors atâția.

Nu comentez de obicei și nu suport conflictele, dar doamnă ministru exact asta a făcut. A sunat și a spus că nu „dă” bine să fie copilul în avion și că lucrurile nu pot rămâne așa!”, a scris Daciana Sârbu la postarea Danei Hering.

„Nu ministrul de Externe a trimis-o la studii în Dubai”

Discuţiile nu s-au încheiat, însă, aici, pentru că Dana Hering a revenit cu un nou mesaj, în care a preluat răspunsul Dacianei Sârbu şi în care o întreabă de ce nu şi-a adus copilul în ţară când MAE au emis alerte de călătorie pentru Orientul Mijlociu, punctând că „nu ministrul de Externe a trimis-o la studii în Dubai”.

„Doamna Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta și mama Irinei Ponta, a comentat la postarea mea, așadar punem și punctul ei de vedere.

Sunt sigură că vom afla în câteva ore dacă „avionul e pe jumătate gol”, în condițiile în care mai sunt copii rămași fără transport în zonă și atât de mulți cetățeni care nu au soluții de repatriere.

Și da, doamnă Daciana Sârbu, ne punem în locul oricărui părinte al cărui copil e blocat într-o zonă de conflict și nu are soluțiile domnișoarei Irina, adică propriul apartament, casă-masă.

Mai rămâne o singură întrebare.

Ambii părinți sunt politicieni, deci au cât de cât idee despre situația și conflictele internaționale.

De ce nu și-au chemat copilul acasă săptămâna trecută, când se știa deja că se va declanșa un conflict major în zonă?

Că nu ministrul de Externe a trimis-o la studii în Dubai”, a scris Dana Hering.