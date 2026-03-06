Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe

Concursurile de frumusețe pentru cămile sunt un simbol cultural în țările arabe. Acestea au ajuns la un asemenea nivel de premiere și de recunoaștere a prestigiului, încât proprietarii ar face orice pentru a le câștiga. Astfel, la un concurs din Oman, organizatorii au descoperit că 20 dintre exemplarele prezentate aveau injectate în buze acid hialuronic, obrajii erau „botoxați” și beneficiaseră de lifting facial, pentru a deveni mai frumoase.

Festivalul Camel Beauty Show 2026, care aduce câștigătoarelor drepturi de reproducere și proprietarilor prestigiu și premii substanțiale - de ordinul milioanelor de dolari - a avut parte de un scandal, după ce 20 de exemplare au fost descalificate din concurs. Inspectorii au descoperit multiple trucuri folosite de crescători pentru a îmbunătăți aspectul cămilelor. Printre acestea, injecțiile cu acid hialuronic pentru buze pline, filler-ele dermice pentru un profil nazal impunător și botoxul pentru netezirea expresiei faciale. În plus, ceara de silicon a fost utilizată pentru cocoașe mai mari, iar hormonii au fost administrați pentru a sculpta musculatura perfectă, scrie Forbes.

Sancțiunile nu îi sperie pe proprietari

Organizatorii au promis sancțiuni dure pentru astfel de practici, care încalcă regulile competiției, dar afectează și animalele. Însă amenințările acestora par că nu produc și efecte, având în vedere că astfel de incidente au avut loc și în 2018, la Festivalul Cămilelor King Abdulaziz din Arabia Saudită, când au fost descalificate 11 cămile care „trecuseră” pe la salonul de înfrumusețare, ori în 2021, când peste 40 de cămile au fost excluse pentru ajustări artificiale ale nasului.

Medicii veterinari au avertizat că utilizarea substanțelor cosmetice prezintă riscuri grave pentru sănătatea cămilelor, însă pentru proprietarii animalelor obținerea faimei este mai importantă.