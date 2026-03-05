Video Șeful NATO despre conflictul din Iran: „Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna destul de ambigui în privința momentului în care este declanșat Articolul 5”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că că există un sprijin larg în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iranului.

„NATO nu este implicată”, a subliniat el în emisiunea The Record With Greta Van Susteren.

„Dar, evident, aliații susțin în mare măsură ceea ce face președintele și facilitează ceea ce fac acum SUA în regiune, eliminând această capacitate nucleară a Iranului și, desigur, capacitatea de rachete.”

El a spus că statele europene împărtășesc îngrijorările legate de acțiunile Iran, inclusiv amenințări și tentative de asasinat asociate regimului iranian.

„Aici, în Europa, cunoaștem impactul Iranului și impactul negativ pe care îl poate avea”, a declarat Rutte.

De asemenea, Rutte a menționat incidentul care a implicat o amenințare cu rachetă iraniană îndreptată către Turcia, neutralizată de sistemele de apărare antirachetă ale alianței.

„Din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna destul de ambigui în privința momentului în care este declanșat Articolul 5”, a spus el, subliniind că, dacă mecanismul este activat, aliații vor fi informați imediat.

Secretarul general al NATO a declarat că menține contacte cu parteneri din Orientul Mijlociu și că alianța este pregătită să le sprijine securitatea în contextul atacurilor din regiune.

Anterior, Rutte a fost chestionat și cu privire la o posibilă implicare a forțelor NATO în operațiunile din Iran. Acesta a exclus categoric un asemenea scenariu.

„Nu, este clar că aceasta este o campanie condusă de americani și israelieni”, a declarat el pentru BBC.

Între timp, conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi. Luptele s-au extins peste noapte și în Liban, în urma unor schimburi de focuri între Israel și Hezbollah.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că operațiunile militare vor continua până când toate obiectivele stabilite vor fi atinse.