Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Fiica lui Victor Ponta, „blocată" în Dubai? Acuzațiile aduse ministrului de Externe, Oana Țoiu

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Dana Budeanu aduce acuzații grave ministrului de Externe: Oana Țoiu ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie îmbarcată în autocarul care ducea copiii din Dubai în Oman, pentru a lua avionul spre casă. Nici Victor Ponta și nici ministrul de Externe nu au comentat afirmațiile.

Dana Budeanu face acuzații grave. FOTO: Instagram
Dana Budeanu face acuzații grave. FOTO: Instagram

Dana Budeanu susține că Oana Țoiu ar fi dat ordin direct ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu se urce în autocarul care-i ducea pe copii din Dubai în Oman, pentru a lua avionul spre casă, potrivit Gândul, care preia o postare a Danei Budeanu pe Facebook.

„S-a dat ordin ca această fetiță nevinovată să fie discriminată, doar pentru ca este fiica lui Victor Ponta!”, a scris Budeanu.

Contactată de „Adevărul”, ministrul Țoiu nu a comentat, deocamdată, informația. Telefonul lui Victor Ponta este închis.

Ultima postare pe Facebook a lui Victor Ponta este din 3 martie: „Cea mai importantă veste pentru toți românii care au rude sau prieteni în Dubai și Abu Dhabi este faptul că toată lumea este în siguranță și că au început să decoleze primele avioane. Chiar dacă va mai dura câteva zile, Doamne ajută să ajungă toți ai noștri cu bine acasă.”

El a atras atenția că în presa din România s-a indus gratuit frica în public. „Panica irațională, minciunile și goana după senzațional din România au făcut mult mai mult rău decât orice dronă iraniană! Și românii prinși în UAE și cei de acasă pot să înnebunească la propriu daca vad “știrile”! Păcat ca nu suntem în stare sa sancționăm aceasta „boală” în a comunica de dragul audienței, numărului de accesari si like – urilor”.

Budeanu cere intervenția SRI

Creatoarea de modă a mai cerut intervenția SRI și demararea procedurilor de demitere a ministrului. Ea mai cere scoaterea USR de la guvernare.

„Singurul copil scos din avion”, „Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, mai scrie Dana Budeanu.

Potrivit unor surse ale Gândul, fetița era la școală în Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai, de unde ar fi trebuit să se îmbarce în autocarul care-i ducea în Oman, pentru a pleca acasă.

La consulat, a aflat însă că nu poate pleca, pentru că așa ar fi dat ordin Oana Țoiu, relatează Gândul.

Consulul general al României în Dubai: „Eram cu un milion de români, pe telefon”

Contactat de Gândul în legătură cu cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, a transmis că va încerca să se intereseze despre această situație în condițiile în care trebuie să gestioneze problemele unui număr foarte mare de români.

„Sincer, nu ştiu că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta”, a răspus Badea reporterului de la Gândul.

„O să mă interesez”, a încheiat el discuția.

