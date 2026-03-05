„Îi dăm adresa armatei noastre să-l sune". Zelenski îl avertizează pe Viktor Orbán după blocarea ajutorului UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a „ameninţat” joi, 5 martie, pe premierul Viktor Orbán că, dacă Ungaria nu va permite accesul Ucrainei la fondurile UE de 90 de miliarde de euro, datele sale de contact ar putea fi transmise Forțelor Armate ale Ucrainei, pentru a fi contactat de „băieţii noştri”.

Volodimir Zelenski a făcut aluzie directă la premierul Ungariei atunci când a spus că speră ca „o anumită persoană” din Uniunea Europeană să nu mai împiedice deblocarea fondurilor. În cuvintele sale:

„Mizăm pe banii din UE și pe bugetul nostru. Sperăm că o anumită persoană din Uniunea Europeană nu va bloca cei 90 de miliarde de euro, sau prima tranșă din cei 90 de miliarde, și apărătorii noștri vor avea arme. Altfel, vom da adresa acelei persoane Forțelor noastre Armate, băieților noștri, ca să-l sune la telefon și să vorbească cu el în propria lor limbă”, a afirmat Volodimir Zelenski, citat de unn.ua.

Fondurile UE pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro, au fost aprobate de majoritatea statelor membre, dar Ungaria și-a exercitat dreptul de veto pentru a întârzia accesul la aceste resurse. Motivul principal invocat de Budapesta este legat de conducta petrolieră Drujba, prin care Ungaria primește petrol rusesc. Conducta a fost grav avariată la sfârșitul lunii ianuarie într-un atac cu drone atribuit Rusiei, iar livrările de petrol au fost oprite. Guvernul ungar acuză Kievul că întârzie reluarea tranzitului și că astfel afectează securitatea energetică a Ungariei. Conducta Drujba reprezintă o sursă importantă pentru rafinăriile ungare, iar întreruperea livrărilor poate duce la creșterea prețurilor la combustibili.

Pe lângă aspectul energetic, considerentele politice ale lui Viktor Orbán joacă un rol important. El a exprimat rezerve privind implicarea Ungariei în sprijinul militar și financiar pentru Ucraina, invocând protecția intereselor naționale.