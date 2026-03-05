search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

6 martie, ziua când comuniștii au ajuns la putere în România. A fost instalat guvernul Petru Groza

0
0
Publicat:

La 6 martie 1945 a fost instalat guvernul condus de Petru Groza, sub presiunea Uniunii Sovietice. Acceptat de Mihai I al României, noul executiv a marcat începutul preluării puterii de către comuniști în România.

La 6 martie 1945 a fost instalat guvernul condus de Petru Groza FOTO Arhivă
La 6 martie 1945 a fost instalat guvernul condus de Petru Groza FOTO Arhivă

1869 – Mendeleev prezintă prima variantă a tabelului periodic

La 6 martie 1869, chimistul rus Dimitri Mendeleev a prezentat prima variantă a tabelului periodic al elementelor în fața Societatea Rusă de Chimie. Sistemul său organiza cele 63 de elemente cunoscute la acea dată în funcție de masa atomică și de proprietățile chimice, observând repetarea periodică a caracteristicilor.

Un element esențial al propunerii a fost faptul că Mendeleev a lăsat spații libere pentru elemente încă nedescoperite, anticipând existența și proprietățile acestora. Descoperirile ulterioare, precum galiul și germaniul, au confirmat previziunile sale, iar tabelul periodic a devenit un instrument fundamental în dezvoltarea chimiei moderne.

1927 – S-a născut Gabriel García Márquez

La 6 martie 1927 s-a născut, în Aracataca, Columbia, Gabriel García Márquez, scriitor, jurnalist și una dintre figurile centrale ale literaturii latino-americane. A debutat în presă înainte de a se consacra ca romancier, devenind cunoscut pe plan internațional în anii 1960.

În 1982 a primit Premiul Nobel pentru Literatură, fiind recompensat pentru contribuția sa la proza modernă. Romanele și nuvelele sale au fost traduse în zeci de limbi, iar opera sa este asociată realismului magic. A murit în 2014, în Mexic.

1937 – S-a născut Valentina Tereșkova

La 6 martie 1937 s-a născut Valentina Tereșkova, prima femeie care a ajuns în spațiu. Provenită dintr-o familie de muncitori, ea a fost selectată în 1962 în corpul cosmonauților sovietici, în cadrul programului spațial al Uniunii Sovietice.

Citește și: Ziua în care România s-a prăbușit în hăurile istoriei. Cum au lucrat sovieticii și dușmanul din interior pentru stalinizarea țării

În iunie 1963, Tereșkova a efectuat un zbor orbital de aproape trei zile la bordul navei Vostok 6, devenind prima femeie cosmonaut din istorie. Misiunea a avut un impact major în competiția spațială dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite și a rămas un moment de referință în explorarea spațiului.

1945 – Instaurarea guvernului Petru Groza

La 6 martie 1945 a fost instaurat guvernul condus de Petru Groza, în urma presiunilor exercitate de Uniunea Sovietică asupra autorităților române. Mihai I al României a fost nevoit să accepte numirea lui Groza în funcția de prim-ministru, într-un context marcat de prezența Armatei Roșii pe teritoriul României.

Noul executiv a inclus reprezentanți ai mai multor formațiuni politice, însă ministerele-cheie, precum Internele și Justiția, au fost controlate de comuniști sau de aliații acestora. Instalarea guvernului a reprezentat un pas decisiv în procesul de preluare a puterii de către Partidul Comunist și în transformarea regimului politic din România.

1989 – Anunțul privind abolirea „doctrinei Brejnev”

La 6 martie 1989, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe sovietic a anunțat abolirea așa-numitei „doctrine Brejnev”, potrivit căreia Uniunea Sovietică își rezerva dreptul de a interveni în statele socialiste pentru a menține regimul comunist. Declarația a precizat că viitorul fiecărei țări est-europene se află „în propriile ei mâini”.

Renunțarea la această doctrină a fost interpretată ca o schimbare majoră în politica externă a Moscovei, în contextul reformelor promovate de Mihail Gorbaciov. Anunțul a precedat transformările politice din Europa de Est din 1989, care au dus la căderea regimurilor comuniste în mai multe state din regiune.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
mediafax.ro
image
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
playtech.ro
image
Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal a uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Când se dau bani în plus pentru pensionari și mame. Discuția finală dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an!
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă