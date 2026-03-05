6 martie, ziua când comuniștii au ajuns la putere în România. A fost instalat guvernul Petru Groza

1869 – Mendeleev prezintă prima variantă a tabelului periodic

La 6 martie 1869, chimistul rus Dimitri Mendeleev a prezentat prima variantă a tabelului periodic al elementelor în fața Societatea Rusă de Chimie. Sistemul său organiza cele 63 de elemente cunoscute la acea dată în funcție de masa atomică și de proprietățile chimice, observând repetarea periodică a caracteristicilor.

Un element esențial al propunerii a fost faptul că Mendeleev a lăsat spații libere pentru elemente încă nedescoperite, anticipând existența și proprietățile acestora. Descoperirile ulterioare, precum galiul și germaniul, au confirmat previziunile sale, iar tabelul periodic a devenit un instrument fundamental în dezvoltarea chimiei moderne.

1927 – S-a născut Gabriel García Márquez

La 6 martie 1927 s-a născut, în Aracataca, Columbia, Gabriel García Márquez, scriitor, jurnalist și una dintre figurile centrale ale literaturii latino-americane. A debutat în presă înainte de a se consacra ca romancier, devenind cunoscut pe plan internațional în anii 1960.

În 1982 a primit Premiul Nobel pentru Literatură, fiind recompensat pentru contribuția sa la proza modernă. Romanele și nuvelele sale au fost traduse în zeci de limbi, iar opera sa este asociată realismului magic. A murit în 2014, în Mexic.

1937 – S-a născut Valentina Tereșkova

La 6 martie 1937 s-a născut Valentina Tereșkova, prima femeie care a ajuns în spațiu. Provenită dintr-o familie de muncitori, ea a fost selectată în 1962 în corpul cosmonauților sovietici, în cadrul programului spațial al Uniunii Sovietice.

În iunie 1963, Tereșkova a efectuat un zbor orbital de aproape trei zile la bordul navei Vostok 6, devenind prima femeie cosmonaut din istorie. Misiunea a avut un impact major în competiția spațială dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite și a rămas un moment de referință în explorarea spațiului.

1945 – Instaurarea guvernului Petru Groza

La 6 martie 1945 a fost instaurat guvernul condus de Petru Groza, în urma presiunilor exercitate de Uniunea Sovietică asupra autorităților române. Mihai I al României a fost nevoit să accepte numirea lui Groza în funcția de prim-ministru, într-un context marcat de prezența Armatei Roșii pe teritoriul României.

Noul executiv a inclus reprezentanți ai mai multor formațiuni politice, însă ministerele-cheie, precum Internele și Justiția, au fost controlate de comuniști sau de aliații acestora. Instalarea guvernului a reprezentat un pas decisiv în procesul de preluare a puterii de către Partidul Comunist și în transformarea regimului politic din România.

1989 – Anunțul privind abolirea „doctrinei Brejnev”

La 6 martie 1989, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe sovietic a anunțat abolirea așa-numitei „doctrine Brejnev”, potrivit căreia Uniunea Sovietică își rezerva dreptul de a interveni în statele socialiste pentru a menține regimul comunist. Declarația a precizat că viitorul fiecărei țări est-europene se află „în propriile ei mâini”.

Renunțarea la această doctrină a fost interpretată ca o schimbare majoră în politica externă a Moscovei, în contextul reformelor promovate de Mihail Gorbaciov. Anunțul a precedat transformările politice din Europa de Est din 1989, care au dus la căderea regimurilor comuniste în mai multe state din regiune.