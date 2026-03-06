Captură de aproape 6 kilograme de aur și diamante fără acte, în Călărași. ANAF a predat metalul prețios Trezoreriei Statului

Inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat, la sfârșitul lunii februarie, aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, evaluate la circa 3,7 milioane de lei, în urma unor verificări la o societate comercială din județul Călărași. Metalele prețioase au fost deja predate Trezoreriei Statului, iar ancheta continuă.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit cantitatea de metale prețioase în timpul unui control efectuat la o firmă din județul Călărași. Verificările au fost declanșate după o analiză de risc fiscal care a indicat posibile nereguli în activitatea societății.

Potrivit autorităților, compania comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără documente care să ateste proveniența acestora.

În urma controlului, inspectorii au confiscat aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, cu o valoare estimată la 3,7 milioane de lei. În același timp, au fost confiscate și anumite încasări, iar firma a primit amenzi în valoare totală de 18.000 de lei.

„Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale”, au transmis reprezentanții ANAF.

Verificări extinse și la o firmă de amanet

Ancheta nu se oprește aici. Inspectorii antifraudă au extins verificările și la o a doua societate, care funcționează în aceeași locație și este controlată de aceeași persoană. Aceasta desfășoară activități de amanet.

În cadrul controlului au fost descoperite peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase. Autoritățile încearcă acum să stabilească proveniența unei cantități de peste 15 kilograme.

În paralel, inspectorii analizează și modul în care a fost aplicată taxa pe valoarea adăugată în tranzacțiile cu lingouri de aur. Potrivit estimărilor preliminare, obligațiile fiscale ar putea ajunge la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Controale anunțate în continuare

Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală spun că astfel de verificări vor continua. „Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua în mod susținut controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet”, au transmis autoritățile.