Nicușor Dan merge în vizită la Varșovia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Cu cine are programate întâlniri

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki.

Președintele României va avea întrevederi și cu prim-ministrul polon, Donald Tusk, precum și cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska, a informat Administrația Prezidențială.

Subiectele de pe agendă

Șeful statului va participa și la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC). „Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Polonă, precum și o mai bună cooperare la nivel european și aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate prioritățile de pe agenda bilaterală și proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice și a investițiilor”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

Tema securității europene va fi între subiectele principale ale discuțiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și de conflictele din Orientul Mijlociu, context în care „convorbirile se vor axa pe colaborarea României și a Poloniei pentru menținerea solidarității europene și aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalitățile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securității și al industriei apărării, precum și la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul București 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la București în luna mai”.

Între altele vor fi discutate și teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.

Vizita Președintelui Nicușor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarității româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei și al legăturilor profunde care unesc poporul român și cel polonez.

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a participat marți, 3 martie, la Varșovia, la consultări bilaterale cu viceprim-ministrul și omologul polonez Radoslaw Sikorski. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și europeană, evoluțiile de securitate regionale și negocierile pentru fondurile europene în cadrul următorului buget multianual al Uniunii Europene.