Consiliul Concurenței avertizează benzinăriile: Prețul carburanților, sub lupă

Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi, a afirmat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. Afirmația a fost făcută în contextul în care prețul barilului de petrol a crescut cu 17%, experții în energie avertizând că prețurile la pompă pot crește chiar și cu 2,5 lei.

„Noi monitorizăm constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, inclusiv dinamica preţurilor şi comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preţ sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional pentru a creşte suplimentar preţurile în mod nejustificat", a declarat Chiriţoiu pentru Agerpres.

El a subliniat că, în prezent, preţul barilului de petrol este sub 80 de dolari, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, dar, în contextul tensiunilor actuale, este posibil să apară fluctuaţii suplimentare pe pieţele internaţionale.

„În această situaţie, ne aşteptăm ca preţurile la pompă să reflecte eventualele creşteri ale cotaţiilor internaţionale, însă, pe baza experienţei anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate şi temporare", a explicat preşedintele autorităţii de concurenţă.

Acesta a transmis că, dacă vor fi identificate încălcări ale legislaţiei concurenţei, vor fi iniţiate procedurile necesare pentru sancţionarea acestora.

Ministrul Energiei anticipează scumpiri de 3-5 bani. Experții zic 2,5 lei

În ciuda tuturor semnalelor din piață care indică o scumpire importantă a prețurilor carburanților, inclusiv în România, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat luni că prețurile nu vor crește mai mult de 3-5 bani.

Experții în energie au afirmat că astfel de creșteri de 3-5 bani sunt fluctuații normale de piață, nu în cazul unui conflict armat precum este cel din Orientul Mijlociu.

De altfel, expertul în energie Dumitru Chisăliță avertiza că prețurile carburanților ar putea crește la 10 lei.

„Dacă barilul urcă cu 10–20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte — dar rar rămâne doar pe hârtie”, spune Chisăliță, prezentând structura aproximativă a prețului carburanților în România:

• Taxă 50–55% (accize + TVA),

• 30–35% cost produs (țiței + rafinare),

• restul: distribuție și marjă.

Asta înseamnă că un plus de 10 dolari pe baril va aduce creșterea prețului carburanților din România cu 70 bani/litru, dacă scumpirea barilului este cu 20 de dolari, prețul carburanților din România va crește cu 1 lei/litru, iar dacă scumpirea barilului va fi cu 30 de dolari prețul în România va crește la pompă cu 2,5 lei/litru.

Ivan: Am cerut ANPC, ANAF să verifice cu atenție piața

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt nişte "minciuni sfruntate", deoarece, în prezent, nu există niciun argument raţional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al preţului la pompă.

„În momentul de faţă, suntem preocupaţi, în primul rând, de modul în care arată potenţialele perturbaţii pe piaţa de aprovizionare cu produse petroliere, de asigurarea faptului că nu vor creşte preţurile la carburanţi nejustificat, în contextul în care avem acest conflict în Orientul Mijlociu. (...) Am discutat cu toţi operatorii din piaţă, suntem asiguraţi cu depozite în caz de urgenţă (...) care vor putea să fie folosite într-o situaţie de avarie şi care vor putea să asigure aprovizionarea pentru piaţa din România aproximativ 90 de zile în situaţii de avarie. Dar nu suntem în această situaţie. În plus, în toate terminalele de pe teritoriul României, plus în depozite, sunt suficienţi carburanţi pentru a asigura fluxurile normale fără a avea o perturbaţie", a spus Ivan.

El a adăugat că există o creştere de aproximativ 10% a cotaţiei petrolului la nivel internaţional, însă, în condiţiile în care costul ţiţeiului reprezintă circa 25% din preţul final al carburanţilor, nu se poate vorbi despre un potenţial de creştere extrem de mare.

„Ceea ce este foarte important şi ceea care am cerut explicit ANPC, ANAF, Consiliul Concurenţei este să se uite foarte clar în aceste momente la piaţă, să se asigure că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o potenţială speculaţie din partea unor actori economici, pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă. Iar acele speculaţii care au avut loc în spaţiu public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic, pentru care ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei", a conchis Bogdan Ivan.