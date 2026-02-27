search
Vineri, 27 Februarie 2026
România a primit al 22-lea aviz din 25 necesare pentru aderarea la „clubul țărilor dezvoltate”

România a primit vineri, 27 februarie, avizul formal din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Ministerul Justiției transmite că a contribuit activ la procesul de evaluare, „demers coordonat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de punct focal național pentru acest Comitet.”

România a primit avizul formal din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE/FOTO: Arhivă
România a primit avizul formal din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE/FOTO: Arhivă

UPDATE - Secretarul de stat în MAE: „Săptămâna nu se putea încheia mai bine”

Secretarul de stat în MAE Luca Niculescu a precizat că mai sunt trei paşi în procesul de aderare a României la OCDE.

Săptămâna nu se putea încheia mai bine. Astăzi am fost anunţaţi că am primit cel de-al 22-lea Aviz Formal pentru aderarea la OCDE (după ce ieri (n.r. - joi) îl primiserăm pe cel cu numărul 21 - amintesc că în total sunt 25).

Avizul de azi vine din partea Comitetului pentru Guvernanţă Publică al OCDE, unul dintre cele mai complexe. De fapt, fiecare comitet are complexitatea lui, dar acesta are una aparte, fie şi numai dacă ne gândim la numărul mare de instituţii implicate”, a scris Luca Niculescu, vineri, pe Facebook.

În spatele acestui rezultat este multă muncă de echipă, spune coordonatorul procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Coordonator a fost Secretariatul General al Guvernului. Un rol major l-a avut Ministerul Justiţiei, alături de MAI, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei şi Ministerul Dezvoltării.

Nu sunt doar ministere, ci şi numeroase agenţii sau alte instituţii, precum şi Parlamentul, care a adoptat mai multe legi esenţiale. Astfel, au contat în mod special legea Registrului Unic de Transparenţă a Intereselor, care face mai transparent modul în care se iau deciziile publice, şi legea privind «pantouflage» sau «revolving doors», un mecanism care previne conflictele de interese la trecerea din sectorul public în cel privat.

Iar la Ministerul Afacerilor Externe, rolul nostru a fost să ţinem acest dialog în mişcare - între instituţiile din ţară, dar şi cu Secretariatul OCDE şi statele membre ale Organizaţiei. Mulţumiri sincere tuturor celor implicaţi în acest rezultat foarte bun! Mai avem trei paşi”, a transmis Niculescu.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Justiției, evaluarea realizată de comitet a vizat cadrul legal, instituțional și de politici publice în domeniul guvernanței publice, analizând evoluțiile înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește consolidarea arhitecturii instituționale, modernizarea instrumentelor de politici publice și întărirea capacității administrative.

„Procesul de evaluare a presupus un efort susținut de adaptare și aliniere la standardele și recomandările OCDE”, transmite instituția citată.

Ministerul Justiției transmite că a avut un rol activ în evaluarea desfășurată în cadrul Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE, într-un proces coordonat de Secretariatul General al Guvernului, colaborând strâns cu mai multe ministere și agenții naționale.

Citește și: Mizele aderării României în „clubul select” OCDE. Luca Niculescu: Este important să fii parte din procesul de creare a ideilor, nu doar subiectul lor

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a facilitat dialogul interinstituțional și cooperarea cu Secretariatul OCDE în contextul aderării României la organizație.

„Ministerul Justiției a contribuit la adoptarea unor măsuri concrete, destinate implementării recomandărilor formulate de Comitetul pentru Guvernanță Publică, în vederea alinierii legislației și politicilor naționale la standardele OCDE în domeniul guvernanței publice”, adaugă ministerul.

Aceste măsuri au avut ca scop actualizarea legislației, îmbunătățirea instrumentelor de politici publice și întărirea capacității autorităților și a colaborării între instituții în mai multe domenii, printre care:

• consolidarea transparenței și integrității în procesul decizional public prin obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și din Parlament cu terți în Registrul Unic pentru Transparența Intereselor/RUTI;

• prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și consolidarea integrității în sectorul public prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în sistemul public (pantouflage);

• consolidarea cadrului strategic în domeniul justiției, în vederea creșterii calității și eficienței serviciilor judiciare, asigurarea accesului efectiv la justiție, combaterea corupției și a criminalității, precum și întărirea managementului strategic.

„România rămâne angajată pentru întărirea alinierii la standardele Organizației în domeniul guvernanței publice și va continua să se implice în activitatea Comitetului OCDE pentru Guvernanță Publică pentru promovarea celor mai bune politici în materie”, încheie ministerul.

Oana Țoiu: „Mai avem de obținut 4, dar acest lucru nu este o simplă birocrație”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat, joi, că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare.

„România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru piețe financiare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru pași pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - «clubul țărilor dezvoltate», obiectivul Guvernului României în 2026”, transmite Oana Țoiu.

Aceasta anunță că ultimul aviz favorabil OCDE a vizat piețele financiare și este considerat unul dintre cele mai dificile, deoarece reprezintă o „ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali.

Negocierile au implicat Ministerul Finanțelor, ASF, BNR, Ministerul Muncii, premierul și echipa MAE, iar eforturile lor au dus la acest rezultat final.

OCDE este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic și comerțul mondial.

Este o platformă pentru a compara experiențele politice, pentru a căuta răspunsuri la probleme comune, pentru a identifica bunele practici și pentru a coordona politicile interne și internaționale ale membrilor săi. OCDE este un observator oficial al Națiunilor Unite.

