Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Video Lecția de solidaritate a emiratezilor în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu: „Împreună, uniți pentru Emiratele Arabe Unite”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, pe rețelele de socializare a apărut un val de solidaritate pentru Emiratele Arabe Unite (EAU), persoane din întreaga țară repetând sloganul „Together, united for the UAE” („Împreună, uniți pentru EAU”).

Mesaj de solidaritate pentru EAU/FOTO: Captură video IHC
Într-un videoclip publicat de International Holding Company (IHC), una dintre cele mai valoroase companii de investiții din lume, cu sediul în Abu Dhabi, mai multe persoane și-au arătat solidaritatea față de Emiratele Arabe Unite și față de liderii țării.

„Protejează dreptul de a trăi, de a dormi fără frică și de a visa fără ezitare”, a transmis un emiratez.

În descrierea videoclipului, IHC a transmis că gândurile lor „sunt alături de Emiratele Arabe Unite și de toți cei care numesc această țară acasă”.

„Împreună, uniți pentru Emiratele Arabe Unite.”

„Suntem recunoscători pentru conducerea care a construit o țară definită de stabilitate, pregătire și responsabilitate și pentru Forțele Armate și instituțiile Emiratelor Arabe Unite care lucrează neobosit pentru a-și proteja poporul”, mai transmite IHC.

În comentarii, internauții s-au arătat emoționați de mesaj, transmițând la rândul lor sloganul: „Împreună, uniți pentru EAU”.

Duminică, 1 martie, două serii de explozii au fost auzite în Dubai, pe fondul tensiunilor crescânde în regiune. Biroul pentru media din Dubai a anunțat că două persoane au fost rănite după căderea unor bucăți de drone interceptate de forțele aeriene, care au lovit două locuințe.

„Războiul vostru nu este cu vecinii”, a avertizat consilierul președintelui EAU, Anwar Gargash, adresându-se Iranului, în contextul ripostei Teheranului după atacul comun israeliano-american  

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a oferit marți, 3 martie, date detaliate privind amploarea atacurilor aeriene îndreptate împotriva țării.

Generalul de brigadă Abdul Nasser Mohammed Al-Humaidi, purtător de cuvânt al apărării, a declarat că de la începutul conflictului au fost lansate 186 de rachete către teritoriul EAU.

Sistemele de apărare aeriană au interceptat cu succes 172 dintre acestea, în timp ce 13 au căzut în mare. O singură rachetă ar fi căzut pe teritoriul țării.

Pe lângă atacurile cu rachete, EAU au detectat 812 drone lansate către țară. Dintre acestea, 755 au fost interceptate, iar 57 au căzut pe teritoriul țării. Sistemele de apărare au identificat și distrus, de asemenea, opt rachete de croazieră.

Autoritățile au confirmat că trei persoane și-au pierdut viața în Emiratele Arabe Unite de la începutul escaladării, iar 68 au suferit răni ușoare. Au fost raportate pagube minore până la moderate la unele facilități civile, însă infrastructura critică rămâne operațională.

